Mercato neroverdi, Frattesi apre la strada a nuove acquisizioni

L’affare Frattesi ‘stappa’ il mercato neroverdi, che decollerà da qui ai prossimi 15 giorni, per dare a Dionisi – che lunedi ritrova il gruppo e martedi lo porta in ritiro – quanti più giocatori possibili con cui plasmare il Sassuolo che verrà. E se Mulattieri arriva mentre Romagna e Marchizza partono, da qui al fine settimana varrà la pena monitorare un altro partente eccellente che in comune con Frattesi ha il ruolo e quell’aria da fine ciclo che con tutta probabilità lo spingerà a Napoli. Si tratta di Maxime Lopez, che sotto il Vesuvio ritroverà il suo mentore Garcia lasciando in eredità ai neroverdi una casella vuota in mediana ma anche 15 milioni di euro. Sufficienti a provarci per Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 già alla Reggina, dove era in prestito (dall’Inter, che lo ripresta) o per convincere l’ex Di Francesco, accasatosi a Frosinone, e privarsi di Daniel Boloca, più esperto (e più ‘caro’ di Fabbian) e altro pallino, non da ieri, dei neroverdi.

s. f.