Mercato volley, rush finale La rivoluzione è a Modena

Mentre prosegue la campagna abbonamenti di Modena Volley con la vendita libera, e Osmany Juantorena veste i panni del testimonial invitando i tifosi modenesi a sottoscrivere la tessera annuale ("mi raccomando, vi voglio in tanti e ci vediamo qua a ottobre" le parole dell’asso italo-cubano), sono ormai prossimi a concludersi tutti i roster della SuperLega, col mercato che chiuderà ufficialmente i battenti nella tre giorni dedicata al lancio del campionato 2023-2024 tra 11 e 13 luglio a Bentivoglio (Bologna). Dando una scorsa alle operazioni avvenute tra primavera ed estate si può tranquillamente dedurre come Modena sia stata la ‘big’ a cambiare di più, fermo restando il valzer incredibile e unico nel suo genere delle panchine. Partendo dai campioni d’Italia di Trento, il sestetto avrà due modifiche sostanziali: Rychlicki come opposto a sostituire Kaziyski e Kozamernik al centro per Lisinac. Per il resto a disposizione di Soli cinque settimi della rosa dei campioni d’Italia. Per Perugia, oltre all’arrivo in panchina di Lorenzetti, un solo cambio, quello dell’opposto: Ben Tara sarà il titolare, Herrera subito dietro. Anche Civitanova nel complesso ha cambiato pochissimo, ed è l’unica grande che ha mantenuto l’allenatore della scorsa stagione, Blengini. In campo l’ex Modena Lagumdzija farà l’opposto, poi sarà bagarre di banda tra Yant, Nikolov, Zaytsev e Bottolo. Piacenza non cambierà praticamente nulla, solo l’allenatore (Anastasi), molto più variata la formazione di Milano: niente più Patry, sarà Dirlic l’opposto, col neo acquisto Kaziyski che probabilmente farà il martello con Ishikawa. Detto di Modena, che ha cambiato opposto, uno schiacciatore, un centrale e il libero, anche Verona ha cambiato, prendendo Esmailnezhad come opposto e Dzavoronok di banda. Pochi cambi anche per Monza, da dove sono partiti Federici e Davyskiba direzione Modena, da dove dovrebbe partire Grozer, dove Swarc giocherà opposto e dove Loeppky cercherà di togliere il posto a Takahashi e Maar di banda. Padova ha preso Gabi Garcia come opposto, a Taranto sarà lotta in posto due tra il ‘nostro’ Lorenzo Sala e Russell mentre l’acquisto di peso è quello di Lanza, a Saturnia palleggerà l’ex Modena Orduna con Buchegger come opposto e Basic da Piacenza di banda, molta più incertezza su come si schiererà Cisterna dove in panchina Falasca sostituirà Soli.

Alessandro Trebbi