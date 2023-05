Messaggi per Andrea Giani dai giocatori "Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi"

Mentre ormai tutto è pronto per quello che potrebbe essere l’ultimo ballo di Rossini, Ngapeth e Giani in gialloblù, domenica pomeriggio a Perugia, molti dei ragazzi della Valsa Group hanno voluto postare sui propri social un saluto sentito e un ringraziamento all’ormai ex allenatore Andrea Giani, a dimostrazione della solidità e dello spirito unitario del gruppo che il tecnico ha più volte richiamato, anche nei suoi messaggi rivolti alla società.

Il più recente, quello di capitan Bruno Rezende, postato su Instagram: "Ho avuto l’opportunità di giocare e conoscere nel quotidiano uno dei miei idoli nella pallavolo – si legge –. Devo solo ringraziare per questa opportunità e queste due stagioni incui ho avuto la fortuna di essere allenato da te. Tanta stima per la persona e il coach che sei. Grazie di tutto Giangio".

Parole al miele, cui coach Andrea Giani ha risposto nei commenti, sempre sul canale social, con altrettanto sentimento: "Siamo arrivati a sostituire le parole con piccoli gesti, sguardi e lacrime, nessuna vittoria, coppa o medaglia vale di più" il pensiero del tecnico a quello che da lunedì potrebbe essere il suo ex capitano. Anche Lorenzo Sala ha mandato un messaggio al suo allenatore tramite Instagram ("Unico", con una foto dei due di schiena) così come l’assistente Roberto Ciamarra, che ancora aspetta la riconferma: "Ho toccato il cielo con un mito" in riferimento alla Coppa Cev vinta, alle stagioni passate a braccetto con uno dei simboli della pallavolo mondiale. Insomma, l’abbraccio del PalaPanini di domenica scorsa ha smosso parecchi sentimenti sia in chi andrà, sia in chi resterà.

Perugia, tutto pronto. La prevendita per il match che si giocherà dopodomani al PalaBarton è ancora aperta: nella semifinale c’è in palio un posto diretto in finale, per il match che si giocherà sabato 13 maggio e varrà la qualificazione alla Challenge Cup 20232024. Le due squadre dovrebbero essere entrambe a ranghi completi, senza defezioni.

Gli arbitri saranno Pozzato e Giardini e la partita verrà trasmessa in diretta sia su Volleyballworld.tv sia su Radio Pico. A Monza si giocherà l’altra semifinale tra la Vero Volley e la Pallavolo Padova, in contemporanea alle ore 18 con arbitri Brancati e Saltalippi. Come detto finalissima in gara unica alle 20:30 del 13 maggio. Modena, a ogni modo, proverà a chiedere alla Cev una wild card europea in quanto detentrice della Coppa Cev.

a. t.