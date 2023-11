Miguel Orzi vince l’Emilia Players. In "prima" prevale Ferretti

Due appuntamenti e oltre 150 giocatori in campo hanno connotato l’ultimo fine settimana agonistico di novembre al Modena Golf & Country Club. Sabato Miguel Orzi ha vinto l’Emilia Players Championship grazie a un giro in 77 colpi. Avvincenti i testa a testa nelle categorie nette con vincitori e vinti appaiati nei punteggi e separati esclusivamente dai parziali nelle ultime buche. In prima categoria Roberto Ferretti (35) ha preceduto Marco Scalabrini, in seconda Vittorio Casolo (35) ha avuto la meglio su Giorgio Borelli mentre in terza Alessandro Vezzani (37) è salito sul gradino più alto del podio seguito da Giovanni Gobbi. Premi speciali ad Annalisa Montali (33), miglior lady, e Renzo Berilli (37), senior. Domenica Nicola Iaccheri ha vinto la decima prova del Trofeo Parmigiano Reggiano. Lo ha fatto completando le 18 buche da campionato in 74 colpi. In prima categoria Sandro Severi (38) ha superato di misura Federico Pellacani così come ha fatto in seconda Federico Galperti (36) mei confronti di Alberto Caselli. In terza Marilena Merighi (34) ha preceduto Fausto Stefani a pari punti. Premi speciali a Alida Gozzi (34) e Giovanni Pollini (37), rispettivamente migliori lady e senior.

