Milano deve fare i conti con l’assenza di Porro. Piazza: "Il pubblico modenese è il settimo uomo"

Sarà una Milano che dovrà comunque reinventarsi, quella che scenderà a Modena per la prima di campionato. L’assenza eccellente è quella di Paolo Porro, infortunatosi alla coscia sinistra. Modena proverà ad approfittarne, ma coach Roberto Piazza non sembra intenzionato a fasciarsi la testa: "E’ una partita da preparare anche a livello emotivo – racconta l’ex coach di Modena, ex come lo stesso Porro, Ishikawa e Piano –. Modena ha un palazzo particolare, una squadra ricca di esperienza con Bruno, Stankovic e Juantorena, giocatori che hanno già dimostrato tutto, ma sono ancora lì in campo, insieme con alcuni giovani interessanti come Sanguinetti, Rinaldi, Daviskiba e il russo Sapozhkov che l’anno scorso ha fatto molto bene con Verona. Ci aspettiamo di trovare una squadra piena di entusiasmo spinta dal PalaPanini, settimo uomo in campo. Ma noi dovremo guardare soprattutto nel nostro campo, per cercare anche a livello emotivo la connessione di tutti i nostri giocatori e poter uscire dalla partita con un buon risultato". Le formazioni. Modena ha un dubbio di banda e uno al centro, e verosimilmente se li porterà dietro, soddisfatta, per tutta la stagione. Azzardiamo Juantorena e Davyskiba titolari alle ali, mentre al centro potrebbero già giocare sia Sanguinetti che Brehme. Per il resto Bruno in regia, Sapozhkov opposto e Federici al centro. E Milano? Zonta sostituirà Porro al palleggio, poi dovrebbe giocare Dirlic opposto (anche se c’è sempre l’opzione di schierare Kaziyski in quel ruolo, Ishikawa e appunto il neo acquisto Kaziyski di banda, Piano e Loser al centro con il gioane Catania libero. Una formazione che può certamente dare fastidio per potenza e abilità, molto fisica e aggressiva dal servizio. Fischio d’inizio affidato agli arbitri Dominga Lot e Giuseppe Curto alle ore 15:45 per la diretta Rai Due, diretta anche su volleyballworld.tv, su Radio Pico e su Spreaker, canale Unovolley.

a.t.