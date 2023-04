Minutaggio prezioso per i giovani e il dovuto tributo ai due veterani

Che Valsa Group Modena sarà quella che affronterà il gironcino all’italiana che rappresenta l’inizio delle forche caudine che portano a una qualificazione sola, dopo anche semifinali e finale, alla Challenge Cup? È questo l’enigma che gli addetti ai lavori, ma sicuramente anche lo staff tecnico geminiano, stanno cercando di decifrare.

Chi resta e chi va. Intanto, prima di qualsiasi considerazione, è bene soffermarsi su quali giocatori dell’attuale Valsa Group resteranno anche il prossimo anno e chi invece andrà via. Della squadra titolare ci saranno anche nel 20232024 Bruno Rezende, uno che non ha un gran bisogno di partite per fare esperienza e crescere; con lui Dragan Stankovic per cui vale lo stesso discorso. Poi Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti, che quest’anno di bagagli di esperienza ne hanno ammucchiati parecchi ma cui sicuramente giocare partite di livello (Monza, Perugia, Verona) non può che fare bene. Se ne andranno invece Salvatore Rossini, Earvin Ngapeth e Adis Lagumdzija, le cui prestazioni sono state però fondamentali per ottenere ciò che Modena ha ottenuto. Se dovessimo scommettere un centesimo, saremmo sicuri che tutti e tre giocheranno titolari l’ultima partita in casa con Verona il 30 aprile, se non altro per garantire ai due super veterani di Modena Volley, Ngapeth e Rossini, la passerella finale che meritano dopo una storia d’amore zeppa di successi.

I giovani e la panchina. E degli altri, chi potrebbe trovare più spazio? Sicuramente Lorenzo Pope, che il prossimo anno sarà il quarto martello dietro Rinaldi, Davyskiba e Juantorena. Il tutto, ovviamente, se l’australiano (praticamente mai visto in campo quest’anno a causa degli infortuni) sarà già pronto. Chi potrebbe trovare tanto spazio è Riccardo Gollini, il cui destino è ancora incerto ma che è e rimane un giovane di proprietà di Modena e farlo crescere sarà sempre un investimento. Stesso discorso che vale per Lorenzo Sala, cui sicuramente Giani darà minutaggio in questi match. Gli altri? Bossi potrebbe trovare molto più spazio, magari accanto a Sanguinetti, mentre Krick, Rousseaux e Marechal non saranno confermati in rosa: giocheranno comunque, per dare respiro a Ngapeth e ai centrali, o rimarranno in panchina?

a.t.