Mirandola è scatanata Preso il giovane Scita

Cominciano ad arrivare le prime conferme ufficiali della Stadium Mirandola, alle tante anticipazioni pubblicate nei giorni scorsi su queste colonne: è di ieri quella relativa al giovane prospetto Elia Scita, schiacciatore classe 2002 per 193 centimetri d’altezza, che approda alla corte di Marcello Mescoli come primo cambio della diagonale degli schiacciatori, composta da Nasari e Rossatti. Per quanto giovane d’età, Scita vanta già una buona esperienza in categoria, dove ha giocato negli ultimi tre anni in tre realtà diverse come S.Donà, Macerata e Sabaudia l’anno scorso, ma vanta un buonissimo background vista la crescita nel giovanile dell’Energy Parma, e la successiva esperienza anche in Junior League a S.Donà. Con il suo arrivo la Stadium copre un ruolo, quello del settimo, che l’anno scorso aveva fatto un po’ penare, vuoi per gli infortuni, vuoi per l’inesperienza, e si avvia sul completamento di un organico chiamato a difendere una categoria fortemente voluta da tutto l’ambiente, che per questo va incontro a notevoli impegni economici.