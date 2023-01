Mirandola gioca con grinta ma Montecchio la doma

SOL LUCERNARI MONTECCHIO MAGGIORE: Martinez 2, Di Franco 8, Franchetti 15, Mitkov 22, Mancin 19, Frizzarin 4, Battocchio (L), Carlotto (L), Beghelli, Parise n.e., Fiscon n.e., Gallina n.e., Giusto n.e., Gonzato n.e.. All.: Di Pietro.

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA: Ghelfi G. 3, Stohr 17, Canossa 4, Ghelfi F. 12, Dombrovski 8, R. Rustichelli 3, Angiolini (L), Bellei 1, Schincaglia, Capua, M. Rustichelli n.e.. All.: Pinca.

Arbitri: Mannarino, Proietti.

Note – Parziali: 23-25; 25-22; 25-17; 25-15. Durata set: 31′; 28′; 27′; 24’. Totale durata match: 110′.

Sconfitta lontano dalle mura amiche per Stadium Pallavolo Mirandola di coach Pinca che finisce knock out al PalaCollodi contro Sol Lucernari Montecchio Maggiore. La seconda giornata della Regular Season Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco non sorride alla formazione di Pinca che torna a casa a mani vuote. L’obiettivo, ora, è ritrovare la forma migliore e mettersi alle spalle il risultato negativo. Il match inizia con un sostanziale equilibrio che non muta per l’intera prima frazione. Il sestetto di Pinca riesce ad impensierire la retroguardia di Di Pietro. Stadium Pallavolo Mirandola è cinica nel finale e riesce a mettere a terra due palloni di fila che valgono il 23-25 ed il momentaneo 0-1 sul tabellone. Il secondo set comincia sulla falsariga del primo. Entrambe le squadre non mollano alcun pallone e la sfida prosegue punto a punto. Dopo il 14 pari, Mirandola prova a scappare via e lo fa fino al 15-18. Poi Sol Lucernari rientra in corsa e rovina i piani degli ospiti che si fanno rimontare: 25-22 e risultato in parità. Nel terzo set Mirandola inizia a fare fatica e nella seconda parte di parziale crolla definitivamente. A dimostrarlo è il tabellone: il 25-17 mette in mostra le difficoltà dei ragazzi ospiti dopo l’avvio giocato ad alta intensità. Il quarto ed ultimo set vede trionfare i locali che riescono a mettere il sigillo definitivo sulla partita. Il 25-15 che condanna Stadium Pallavolo Mirandola al ko. Dopo centodieci giri di orologio, l’anticipo finisce 3-1.

Nella foto di Sabrina Fornaciari un’azione della Stadium.