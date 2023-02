stadium

1

garlasco

3

(2523 2225 2931 1925)

STADIUM MIRANDOLA: Stohr 13, Scaglioni 6, Ghelfi F. 27, Dombrovski 10, Rustichelli R. 6, Ghelfi G. 5, Angiolini (L1), Bellei 3, Schincaglia, Rustichelli M. (L2), Persona 1, n.e. Capua; all.: Pinca.

MOYASHI GARLASCO: Romagnoli 8, Giannotti 28, Puliti 15, Peric 12, Bellucci 1, Baciocco 14, Calitri (L), Agostini, Accorsi, n.e. Caianello, Minelli, Giampietri; all.: Bertini.

Arbitri: Pernprunner – Cecconato.

Note: Durata set 30’ 26’ 38’ 27’ per un totale di 121; Stadium 71 su 95 (B.S. 15, Vinc. 11, Muri 7, E.P. 11); Garlasco 78 su 104 (B.S. 17, Vinc. 8, Muri 15, E.P. 7).

Non bastano due ore di partita alla Stadium Mirandola, per portare a casa quel punto che serviva per dare fiato alle speranze di salvezza dei gialloblù: la squadra di Pinca fallisce l’ennesima occasione contro un Garlasco ordinato, ma abbordabile, bravo nello sfruttare le occasioni, ed ad aggiudicarsi le palle decisive, come quelle di un terzo set, che Mirandola ha caparbiamente inseguito, per poi gettarlo al vento al momento buono. E dire che la partita era iniziata bene, con la Stadium che portava a casa il parziale d’avvio con autorità, e buona tenuta psicologica: da lì in avanti però, i gialloblù hanno iniziato a faticare, soffrendo il muro avversario, per poi crollare definitivamente nella quarta partita, equilibrata, ma nervosa, fino a quando Garlasco non accelera, e Mirandola non riesce più a restare in scia, spegnendosi pian piano.