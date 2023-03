Missione a Firenze per avvicinare i playoff

Ritrovata quella vittoria e quei gol smarriti per tre gare consecutive la settimana scorsa al Ricci contro la Sampdoria, la Primavera neroverde cerca il secondo acuto che potrebbe ‘sdoganarla’ dentro la sestina playoff. Mica facile, però, perché i neroverdi sono attesi a Firenze, dove la Viola, terza in classifica (il Sassuolo è ottavo, con 4 punti in meno) minaccia di essere osso durissimo da rodere e avversario oltremodo ostico. Appuntamento che vale doppio, insomma, per Bigica (un ex, allenò la Fiorentina dal 2017 al 2020, prima di arrivare in neroverde) ma soprattutto per i suoi ‘ragazzi’, cui la gara di oggi offre una ghiottissima occasione per decidere ‘cosa fare da grandi’. In campo alle 15, Stadio Torrini.

Classifica Lecce 42 punti; Frosinone* 39; Fiorentina, Juventus 38; Torino, Bologna* 37, Roma 36; Sassuolo 34; Inter 31; Empoli 30; Cagliari 28; Sampdoria 25; Hellas Verona 24; Atalanta 23; Milan, Napoli 21; Udinese 15, Cesena 5 (* una gara in più)