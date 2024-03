Mister Bianco a testa alta: "Condannati dagli episodi"

La più beffarda delle sconfitte per il Modena, arrivata in pieno recupero dopo il palo colpito da Ponsi e per la terza volta consecutiva in superiorità numerica. Difficile per Paolo Bianco commentare questa sconfitta: "I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, hanno avuto l’atteggiamento giusto dall’inizio alla fine, per quello che hanno creato meritavano di segnare almeno un gol contro una squadra di cui conosciamo il valore, la forza e la qualità, sia dei singoli che del collettivo, ma che fino all’ultimo secondo non ci aveva mai impensierito. È davvero difficile commentare una sconfitta come questa. Adesso dobbiamo guardare avanti, ci sono ancora dieci partite e tanti punti, ci aspetta una partita complicatissima contro la Feralpi, squadra che in trasferta ha dimostrato di saper ottenere risultati importanti. Cancellare una sconfitta come questa con la Cremonese è difficile, però è andata così e non possiamo farci nulla".

Sulle motivazioni, soprattutto tecniche, di questa sconfitta: "La squadra ha giocato la partita a viso aperto, senza speculare, per novantaquattro minuti non ha concesso nulla all’avversario. Faccio fatica a trovare delle responsabilità da parte dei ragazzi, forse nel finale c’era un po’ di stanchezza. Dopo la partita che hanno disputato non è giusto trovare dei difetti. Abbiamo preso un palo con Posnsi al 92’, una grande occasione l’avevamo avuta all’inizio della partita con Gliozzi. Gli episodi ci hanno condannato pesantemente. Ma se nelle prossime dieci partite il Modena sarà questo i risultati arriveranno".

Sull’incapacità di approfittare della superiorità numerica: "La Cremonese è una squadra esperta e cinica, che quando si trova in inferiorità numerica sa come reagire, lo ha già dimostrato in passato, anche con il Palermo. Contro di noi c’è riuscita solo alla fine". Su certi cambi ritardati, come quello di Bozhanaj: "La squadra stava benissimo in campo, aveva un perfetto equilibrio e dava la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso. Non mi sembrava il caso di fare mosse che potevano essere controproducenti. Solo dopo il rosso a un loro giocatore ho messo Bozhanaj per provare qualche giocata diversa quando ormai mancava poco alla conclusione della gara". Sull’importanza della prossima sfida con la Feralpi in chiave playoff: "Dobbiamo prepararla e approcciarla bene, come abbiamo fatto recentemente nelle partite che non abbiamo perso. Se avremo il giusto atteggiamento potremo portare a casa quella vittoria che i ragazzi meritano da un po’".