Mister Bianco chiede più cattiveria: "La gara ci sembrava in discesa"

Un pareggio che ci può stare, anche per Paolo Bianco: "Sapevamo che era una partita molto complicata, siamo partiti molto bene, l’abbiamo sbloccata subito, con grande bravura. Dopo il gol più che bravi loro siamo stati meno bravi noi, perché ci sembrava che la partita fosse in discesa. Un atteggiamento che non mi è piaciuto. Questo è un cambiamento mentale che la squadra deve fare velocemente, siamo un club importante, una società, un direttore e un allenatore che hanno ambizioni, chi non le ha non può stare a Modena. Quando sblocchi una partita difficile come questa devi essere cinico e cattivo nel volerla chiudere, noi non lo abbiamo fatto pagando un caro prezzo perché il Cittadella ha subito pareggiato con un gol dove ci sono stati tanti nostri errori. Se il Modena vuole stare in queste posizioni di classifica deve crescere in fretta mentalmente e acquisire cattiveria" spiega il tecnico gialloblù. Su Giovannini, che a gennaio potrebbe andare via: "Negli ultimi due mesi Romeo meritava più spazio, prima no e gliel’ho anche detto personalmente, ma è venuto fuori Bozhanaj che ha più o meno le sue stesse caratteristiche, ed è stato penalizzato dall’ascesa di Kleis". L’ingresso di Strizzolo ha mostrato la necessità di avere un attaccante fisico: "Loro giocavano duro, ricorrevano spesso ai falli, hanno preso tre gialli nel giro di venti minuti, poteva starci anche un doppio giallo. Ognuno usa le armi che ha per fare punti. Noi non ci siamo fatti condizionare, siamo stati anche bravi a uscire da situazioni complicate. A parte Manconi i nostri attaccanti sono tutti strutturati, Abiuso è il più alto di tutti, Bonfanti, Falcinelli e Strizzolo non sono piccoli, ho gli attaccanti giusti. Non era scontato che il Modena dovesse battere il Cittadella, che ci era anche davanti in classifica. I risultati dicono che è una B piena di sorprese. Nella ripresa abbiamo anche avuto due occasioni per segnare, lo avremmo anche meritato". Sui tanti giovani in campo: "Vanno aspettati, Riccio ha qualità ma la sua partita non mi è piaciuta, Battistella e Giovannini, entrati in un momento complicato, hanno fatto bene". Sulle difficoltà della partita: "Il Cittadella fa di tutto per non farti giocare, per mandarti in confusione, anche uno come Palumbo c’è cascato, perdendo due palloni velenosi a inizio ripresa". Per Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, il pareggio sta bene: "Il Modena ci ha un po’ sorpreso inizialmente, ha segnato un gol evitabile perché la palla era nostra e l’abbiamo regalata. Poi abbiamo trovato le misure e ottenuto quello che volevamo, pareggiando già nel primo tempo. Nella ripresa poteva fare gol il Modena, potevamo farlo noi ma il risultato è giusto".