Mister Bianco e gli episodi: "Bravi a rimontare, peccato"

di Alessandro Bedoni

PALERMO

Il derby vittorioso con la Reggiana, l’ultimo hurrà dei gialli in questa stagione, è del 2 dicembre scorso, ma oggi è come se apparisse lontanissimo. I due soli punti raccattati dal Modena nelle sei gare che si sono susseguite a cavallo tra i due anni solari accendono un campanello di allarme.

La classifica, che bisogna cominciare a guardare con un certo interesse, dice infatti che i gialli sono a un solo punto dai playoff, ma la zona playout si è avvicinata a sole cinque lunghezze e, con due partite toste come quelle con Parma e Samp che attendono la truppa di Bianco (in foto), diciamo che non c’è da stare troppo tranquilli. Il Modena al ’Barbera’ ha giocato un match per buoni tratti positivo, ma come già successo a La Spezia ha abbassato il baricentro troppo presto e alla fine il conto è stato ancora una volta salato. Paolo Bianco nella sala interviste dello stadio palermitano non è ovviamente contento, soprattutto perchè il risultato positivo da portare a casa era veramente vicino e tutto sommato anche con un certo merito, prima degli ultimi sfortunati minuti di gara: "La squadra è stata brava a rimontare due volte lo svantaggio, e alla fine il 4 a 2 è un punteggio eccessivo. Abbiamo avuto con Abiuso, che era entrato molto bene in partita una grande occasione per fare il 3 a 3, con la palla che è uscita di pochissimo. Se fosse entrata adesso staremmo parlando di un’altra partita e di una sua doppietta e non è un discorso banale".

Il tecnico canarino poi continua: "Avevamo oggi grossi problemi a centrocampo, Gerli ha infatti stretto i denti per un problema al flessore e Magnino si è dovuto arrendere a fine primo tempo perchè non riusciva a respirare dopo una settimana in cui aveva avuto la febbre. Oggi più che in altre occasioni il risultato va a condizionare una prestazione che invece non è stata per nulla negativa. Accettiamo comunque il verdetto del campo e già da domani cominceremo a pensare al match di sabato prossimo contro il Parma". Gli si chiede, tra le altre cose, dell’ingenuità di Ponsi sul primo gol rosanero: "La palla stava uscendo in fallo di fondo, non ho capito neppure io perchè l’abbia voluta rimettere in campo, in generale dobbiamo essere un po’ più svegli. L’azione è continuata e loro hanno segnato". Inevitabile che qualcuno gli rivolga una domanda su Soleri, uno degli oggetti del desiderio di questo mercato di gennaio e che oggi è stato decisivo con la sua doppietta nel finale, ma qui Bianco glissa: "Soleri? Io devo pensare ai giocatori che ho, il mercato non è di mia competenza, c’è un direttore che si occupa di questo".

Ovviamente diverso l’umore del mister del Palermo Eugenio Corini: "Avevo chiesto ai ragazzi di andare oltre al grande lavoro che facciamo ogni settimana. Oggi bisognava essere non solo forti ma anche generosi e nel finale ci siamo andati a prendere una vittoria che volevamo fortissimamente".