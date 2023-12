Mister Bianco "Il finale non si può gestire così"

di Alessandro Bedoni

LA SPEZIA

Nel piccolo container che ospita la provvisoria sala stampa di uno stadio Picco ancora in via di ristrutturazione, Paolo Bianco quando si siede davanti ai microfoni ha l’espressione di chi deve fare buon viso a cattivo gioco. D’altronde farsi raggiungere al 92’, soprattutto in trasferta, è cosa che si accetta ma ci vuole un po’ per digerirla; una gara ‘sporca’ che si poteva portare a casa, ma che il Modena ancora una volta non ha saputo chiudere. "Abbiamo avuto una opportunità importante per chiudere questa gara a pochi minuti dalla fine con la grande occasione capitata sul piede di Duca. Se fosse stata trasformata adesso saremmo qui a parlare di una partita completamente diversa. La prospettiva sarebbe cambiata, però devo dire che l’errore tecnico di Duca lo accetto, ci mancherebbe, nel calcio si sbaglia. Quello che accetto un po’ meno, anche se devo farlo comunque, è la gestione dell’ultimo quarto d’ora. Dobbiamo metterci in testa che non dobbiamo smettere mai di fare quello per cui ci alleniamo, perchè non lavoriamo per abbassarci e difenderci e basta, non siamo capaci di farlo. Dovevamo mantenere il possesso di palla e continuare a giocare. Nel momento stesso in cui smettiamo di farlo, andiamo in difficoltà. La squadra si è abbassata e abbiamo subito gli avversari: è capitato con il Parma, ma nell’occasione è stato merito della forza degli avversari, oggi ci siamo colpevolmente abbassati e lo Spezia ne ha approfittato". Due punti nelle ultime quattro partite, un bilancio ‘magro’ di fine anno solare: "Vero, ma se oggi avessimo portato a casa la vittoria avremmo girato a 30 punti e sarebbe stata tanta roba, e credo che sia positivo anche girare a 28. Io non guardo i due punti nelle ultime quattro, ma invece il percorso fatto sin qui: forse manca qualcosina in classifica, ma sono soddisfatto perchè so che la squadra, dal giorno in cui abbiamo cominciato a lavorare, sta facendo tutto ciò che chiedo. Tranne forse l’ultimo quarto d’ora di alcune partite... Oggi non era facile, dopo Cremona, ritrovare la fiducia e oltretutto su un campo di una squadra che fino all’anno scorso faceva la Serie A e con in rosa tanti giocatori che hanno calcato, e anche bene, i campi della massima serie. Al di là dei rimpianti la squadra ha fatto la partita che doveva fare". Sulle scelte iniziali, ovvero Gerli solo a gara in corso e il mancato inserimento di un Bozhanaj che avrebbe potuto spaccare il finale: "A Kleis avevo pensato, ma sia Duca che Palumbo stavano bene e ho voluto tenerli in campo. Gerli è stata una scelta dettata dal suo percorso post infortunio.

Prima della gara consegnate ai figli e alla moglie di Paolo Ponzo due maglie speciali, che saranno messe all’asta per fini benefici, in memoria del giocatore che giocò appunto con entrambe le squadre.