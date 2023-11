Mister Bianco insoddisfatto della squadra: "Abbiamo sbagliato totalmente la partita"

Paolo Bianco non cerca scuse: "È stata una partita sbagliata da parte della mia squadra perché c’erano le condizioni per fare cose diverse. Sapevamo che tipo di atteggiamento avrebbe avuto la Sampdoria e non siamo stati capaci di approfittarne. Abbiamo completamente sbagliato partita a parte i primi sette, otto minuti, per il resto è stata l’unica partita totalmente sbagliata nella stagione. Eravamo molto nervosi senza che ve ne fosse un motivo. Dal mio punto di vista non era neanche una partita difficilissima, non per come era messa in campo la Samp ma perché si potevano fare cose diverse, abbiamo avuto troppa fretta di passare la palla in momenti in cui non si doveva. Ma attraverso sconfitte come questa si può solo crescere e migliorare", spiega l’allenatore gialloblù. Sul presunto rigore su Duca: "Non mi piace parlare degli arbitri ma con loro siamo un po’ sfortunati. L’unico rigore che ci hanno dato è stato a Brescia, quando c’è stata quasi una gamba rotta e non si poteva negare. L’abitro non ha assolutamente condizionato il risultato, siamo stati noi a condizionarlo con la nostra non prestazione. Non voglio pensare che qualcuno abbia peccato di presunzione, sarebbe molto grave. Più che presuntuosi eravamo nervosi e non ho capito il motivo".

Sulla sostituzione di Duca: "Da Edoardo mi aspetto molto di più, non ha fatto una brutta gara ma neppure quello che mi attendo da lui. Se nelle ultime due partite ha iniziato da titolare è perché in allenamento ha fatto vedere cose diverse dagli altri. Ha fatto una partita normalissima, a me la normalità non basta da uno che può fare di più". Sulla mancanza di sbocchi offensivi: "Dobbiamo migliorare ma non è stato questo il solo problema, ce ne sono stati tanti altri, dagli errori tecnici alle scelte sbagliate per la fretta e il nervosismo". Sull’espulsione di Abiuso: "È meglio che non dica quello che penso. Fabio ha sbagliato ma anche l’arbitro, che doveva comportarsi in maniera diversa nei confronti di un ragazzo così giovane. Qualche giocatore della Samp ha avuto lo stesso atteggiamento di Abiuso ma aveva qualche anno in più ed è stato trattato in maniera diversa".

Erano quasi due anni che la Samp non vinceva due partite di seguito e questo riempie di soddisfazione Andrea Pirlo: "Stiamo attraversando un buon periodo, cominciamo a stare bene fisicamente e abbiamo colto una grande vittoria sul campo di una squadra forte, che gioca bene a calcio e che attraversava un ottimo momento. Ci aspettavamo una partita difficile, sapevamo di affrontare una squadra di qualità, con giocatori di gamba. Avevamo preparato bene la gara e l’abbiamo portata a casa. Era importante vincere perché altrimenti non sarebbe servita a nulla l’affermazione sul Palermo, ma non abbiamo ancora fatto niente. Per adesso non abbiamo nessun obiettivo se non cercare di fare bene. Poi vedremo".

Rossano Donnini