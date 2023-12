Mister Bianco, la delusione: "Fra le nostre gare migliori"

La prima sconfitta esterna, prima o poi doveva arrivare. Però c’è tanto rammarico, perchè il Modena poteva, a ragione, portare a casa il risultato visto la prestazione offerta al Sinigaglia, stadio in cui i gialli non vincono da quasi un quarto di secolo. Paolo Bianco non è dell’umore migliore, ma tutto sommato porta a casa, nonostante il ko, qualche certezza in più.

"Credo che questa sia stata una delle nostre migliori prestazioni esterne, anzi forse la migliore. Abbiamo giocato contro un avversario forte, ma abbiamo fatto ugualmente bene. Alla fine penso che avremmo meritato più noi di vincere rispetto al Como". I lariani tra l’altro erano passati in vantaggio prima dell’intervallo senza praticamente mai tirare in porta: "È stata la prima volta che un avversario in quarantacinque minuti è entrato una sola volta nella nostra area, e senza nemmeno tirare visto che ha segnato su calcio di rigore. A fine primo tempo ho chiesto ai ragazzi di continuare a giocare nello stesso modo ma di metterci un po’ di cattiveria in più. C’è parecchio dispiacere per il risultato, ma torniamo a casa a testa non alta, ma altissima, e soprattutto con la consapevolezza che possiamo giocarcela su ogni campo".

Sull’episodio del rosso prima dato poi tolto dal Var a Odenthal, che avrebbe dato alla gara un finale diverso, Bianco preferisce non fare polemica e se la cava con un "non siamo stati fortunati...", proseguendo "non mi va di parlare delle decisioni arbitrali come fanno tante altre panchine avversarie. Ora voltiamo pagina e da domani cominciamo a pensare alla sfida di sabato prossimo col Cittadella. Loro sono in un gran momento, vengono da cinque vittorie consecutive ma noi dobbiamo riprenderci quello che noin abbiamo raccolto qui".

Alessandro Bedoni