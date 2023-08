Mister Bianco promuove i suoi

"Quando abbiamo avuto il possesso di palla siamo sempre stati propositivi e soprattutto abbiamo avuto il coraggio di giocare. Abbiamo segnato tre reti ad una squadra che disputerà la massima serie e siano anche riusciti a fargli male. Non è mai facile quando ti trovi sotto di un gol dopo trenta secondi. Abbiamo fatto errori e a tratti sofferto la loro grande fisicità, ma abbiamo finito la gara in crescendo e questo mi conforta".

Paolo Bianco a margine del match col Genoa ha sottolineato le cose buone fatte vedere dalla sua squadra nella gara di Marassi di venerdì sera, con il Modena che è uscito sconfitto ma a testa decisamente alta.

"Prima della gara – ha continuato il mister gialloblu soddsfatto della prestazione – avevo detto ai ragazzi che da questo stadio dovevamo portare a casa qualcosa di positivo, a prescindere dal risultato. Per loro è stata una partita tosta, dalla quale abbiamo avuto indicazioni su cosa lavorare. Abbiamo commesso diversi errori, anche individuali, che ci sono costati qualche gol, ma se la prendiamo dal giusto verso questa è una partita che ci darà tanto in vista dell’esordio in campionato contro l’Ascoli".

Dopo la gara di Marassi ha parlato anche Jacopo Manconi, autore di un bel gol di testa (la prima rete ufficiale del Modena in questa stagione) su un gran assist di Tremolada. "Dispiaciuto per la sconfitta, ma ovviamente sono anche contento di aver segnato. E’ stato per noi comunque un gran test, ora dobbiamo mettere testa ed energie sul campionato. Col Genoa lo spirito è stato quello giusto, loro sono di un’altra categoria ma noi siamo sempre stati lì con la testa e siamo stati bene in campo. Ripartiamo da quanto di buono abbiamo fatto qui per cominciare al meglio la nuova stagione.

a.b.