Mister Bianco ritrova Marino . Ponsi il sostituto di Oukhadda

Ricomincerà domani la preparazione dei canarini in vista della trasferta di Bari di sabato alle 14, già insidiosa normalmente ma ancor più fastidiosa considerando che i galletti ci arriveranno con alle spalle 10 giorni di lavoro con il nuovo allenatore, Pasquale Marino. Che, a sua volta, riabbraccerà Paolo Bianco. L’attuale tecnico del Modena è stato allenato da Marino nel lontano 2005 a Catania e non fu una stagione banale per i due. I siciliani ottennero la promozione in Serie A concludendo il campionato di B al secondo posto; in quella squadra c’erano pure Riccardo Nardini, Ciro Polito, direttore sportivo del Bari che si è affidato proprio a Marino dopo Mignaini, e un certo Roberto De Zerbi.

Un’abbondanza di intrecci mica male a presentazione del quarto big match in un mese per i gialli, reduci da un periodo avaro di punti (due le sconfitte consecutive, contro il Venezia ed il Palermo) ma condito da prestazioni che hanno lasciato fiducia non solo alla squadra ma anche alla gente che ha assistito sabato all’allenamento a porte aperte al Rognoni della Madonnina. I nodi da sciogliere in settimana sono diversi. Anzitutto, Bianco riaccoglierà in gruppo Gagno dopo averlo consegnato allo staff tecnico per un lavoro specifico nei giorni scorsi, per recuperare ancor meglio da quell’infortunio alla caviglia. Difficile rivedere Gargiulo, più probabile Duca e Strizzolo le cui presenze potrebbero ridisegnare un Modena che a centrocampo avrà bisogno di strappi e, davanti, della soluzione aerea e fisico considerata la prestanza della difesa barese. Di nodo, invece, non si tratta quello che riguarda il sostituto di Oukhadda (squalificato) perché sarà Fabio Ponsi. Altro ritorno dovrebbe essere quello di Pergreffi al centro della difesa, di nuovo in coppia con Zaro altra pedina che in tema di personalità è mancata. Stasera intanto il mondo gialloblù si dà appuntamento al Bper Forum Monzani, per ’Salute e Performance’, progetto ideato dallo staff del settore giovanile del Modena diretto da Andrea Catellani. Ospiti del presidente Carlo Rivetti e dei dirigenti gialloblù, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il responsabile della Sezione Sviluppo Calcio Giovanile della Figc Roberto Samaden e il professor Valter Gherardi.

Alessandro Troncone