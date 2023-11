Mister Bianco soddisfatto del risultato: "Grande punto contro la squadra più forte"

Paolo Bianco non si nasconde, e annuisce sorridendo quando gli si dice che sul terreno verde del Tardini il suo Modena ha avuto anche un pizzico di buona sorte: "La squadra ha sofferto ma è stata brava nel farlo ed ha portato a casa un punto importante contro una squadra forte, la più forte del campionato. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione che avrebbe potuto sbloccare il match, non le abbiamo concretizzate per un pizzico di mancanza di coraggio. Perchè Mondele al posto di Duca? Edo mi aveva chiesto il cambio ed io ho preferito lui a Bozhanaj perchè ha caratteristiche da incontrista. Lo so, era al suo esordio, ma io lo vedo tutti i giorni da luglio e conosco il suo valore e so che è già pronto". I colleghi parmensi non si esimono di fargli una domanda sugli episodi contestati della gara: "A me non piace parlare degli arbitri, anche noi abbiamo avuto nelle scorse partite degli episodi che ci hanno penalizzato ma non ho mai fatto polemica. Io non capisco come fa la panchina avversaria a vedere e a giudicare un episodio in diretta, quella del Parma vedeva tutto, magari non ha visto che nell’azione del rigore c’era un fallo su un mio giocatore. Il gol in fuorigioco? Il Var ha deciso che la rete era regolare, voi mi chiedete se il Var può sbagliare. Certo, ha sbagliato anche contro di noi quando contro la Samp non ci hanno dato un penalty solare, lo ha ammesso anche Rocchi. Io non mi sono lamentato. Oggi la panchina di casa invece si è lamentata per ogni intervento di Chiffi, è difficile arbitrare in queste condizioni. Gli arbitri vanno aiutati". Si è detto all’inizio che la buona sorte va aiutata, e Seculin e Duca lo hanno fatto con una grande prestazione. Bianco sorride e tesse le lodi dei suoi due ragazzi: "Seculin è stato bravissimo, ha parato tutto e qualcosa di più, Duca vorrei che si rendesse conto di più dei suoi mezzi, è un giocatore che ha le caratteristiche per far male agli avversari, anche quelli fortissimi come i giocatori del Parma". Una battuta del mister ducale Fabio Pecchia, che si definisce "arrabbiato per il risultato ma molto contento della prestazione".

Tocca ai giocatori, e naturalmente viene a parlare il grande protagonista della gara, ovvero Andrea Seculin: "Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra fortissima e stavamo anche per vincerla, c’è mancato poco. C’è un po’ di rammarico per essere stati raggiunti nel recupero, ma questo punto è molto importante e ci dà consapevolezza nei nostri mezzi. Adesso sotto per preparare al meglio il derby di sabato prossimo con la Reggiana". Edoardo Duca, goleador di giornata: "Sono molto contento per il mio primo gol in B, lo avevo già fatto contro la Ternana ma me l’avevano annullato. Peccato oggi essere stati raggiunti al 94’. Ora arriva la Reggiana, daremo l’anima per dare una soddisfazione ai nostri tifosi".

Alessandro Bedoni