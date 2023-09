Mister Bianco soddisfatto solo a metà: "Nella ripresa si poteva fare meglio"

Un po’ una via di mezzo tra un pizzico di delusione per non aver portato a casa l’intera posta e la consapevolezza che in questo campionato di serie B non ci sono gare facili. Paolo Bianco vede comunque mezzo pieno il classico bicchiere e nella sala stampa del Garilli racconta questo primo pareggio dei gialli dopo tre hurrà consecutivi.

"E’ vero, potevamo fare qualcosa di più, ma tutto sommato sono contento. A mio avviso abbiamo disputato il miglior primo tempo della stagione, c’è stato anche il palo clamoroso di Tremolada che poteva riportarci in vantaggio. Alla luce di questa prima parte di gara mi sarei aspettato una ripresa diversa, devo ammettere che non mi è piaciuta la gestione della gara da parte della squadra. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo solo all’inizio del percorso e dopo sole quattro partite c’è ancora tanta strada da fare". Sul gol subito: "Beh, intanto bisogna ammettere che Balestrero ha trovato un tiro davvero notevole e davanti a certe prodezze tanto di cappello. Nell’occasione però abbiamo sbagliato a concedere un cross troppo comodo a Letizia, avremmo dovuto essere più aggressivi".

Strizzolo per la prima volta in stagione non è andato in rete e Manconi, sempre gran protagonista nelle prime tre gare, è stato un po’ in ombra. "E’ giusto ricordare che per qualche problemino entrambi hanno potuto allenarsi meno dei compagni, per cui la prestazione è stata forse non brillantissima, ma a mio avviso il loro lavoro lo hanno fatto e mi hanno soddisfatto. E poi non era una gara facile per trovare spazi. Il caldo? No, abbiamo giocato in condizioni climatiche peggiori, piuttosto il campo appena rizollato era molto lento e questo non ha favorito la manovra, soprattutto nel finale". Gli chiediamo del penalty prima dato e poi tolto alla Feralpi: "Scusate ma mi viene quasi da ridere... ci sono arbitri in sala Var che sono lì apposta e hanno visto che quel rigore era inesistente". Sabato prossimo al Braglia arriva il Lecco: "Altra gara da non prendere sottogamba, so che mi ripeto ma in serie B non c’è mai nulla di scontato". Sull’episodio incriminato è di parere opposto il mister della Feralpi Stefano Vecchi: "Non abbiamo mai fatto polemiche sulle direzioni arbitrali, ma a me quello sembrava rigore netto, il contatto c’è stato e non si doveva comunque considerare simulazione. E poi sul gol del Modena c’era stato un fallo a centrocampo che non è stato ravvisato dall’arbitro. Comunque sono soddisfatto della reazione della mia squadra e della prestazione che ha fatto vedere sul campo".

Alessandro Bedoni