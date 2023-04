Mister Contini entusiasta "Volevamo vincerla con tutte le forze"

Sa che il suo Carpi ora viaggia che è un piacere e mister Matteo Contini ha parole d’elogio per tutti dopo la seconda vittoria esterna della sua gestione. "I ragazzi sono stati bravissimi - spiega - abbiamo letto la gara benissimo. Abbiamo fatto un primo tempo di personalità con il palleggio, li abbiamo messi in difficoltà e hanno cambiato modulo, poi abbiamo sofferto al momento giusto e siamo bravi a sfruttare il calcio da fermo per il 3-1. I ragazzi l’hanno voluta vincere con tutte le forze e se lo meritano, b asta vedere lo spirito di chi è entrato nella ripresa giocando anche fuori ruolo". Grande protagonista con una doppietta Sasa Cicarevic. "Anche quando non lo facevo giocare - prosegue - lui si è sempre allenato alla grande, col sorriso sulle labbra e ha fatto una grande gara aldilà dei gol, per la gestione con e senza palla. Gli infortunati? A parte Beretta che dobbiamo valutare, gli altri hanno avuto solo crampi perché hanno dato tutto". Alessandro Calanca c’era anche 12 mesi fa nel 3-0 del Benelli. "Come allora siamo venuti qui con la voglia di fare una grande prestazione - spiega il capitano - l’abbiamo preparata per essere più aggressivi del solito, abbiamo creato con tante chance per 45’ e siamo stati sfortunati nel rigore che ha dato a loro morale, poi Balducci ci ha messo due o tre pezze importanti ma la vittoria è strameritata. I playoff? C’è solo una che vince e purtroppo non siamo noi, ma Finire bene e provare a vincere i playoff può cambiare il volto di questa stagione". In mezzo al campo ha dominato Meyker Yabre. "Abbiamo fatto una gran partita tutti, l’abbiamo preparata bene in settimana. Il merito è di tutti, le punte sono arrivate spesso al tiro ma hanno fatto un grande lavoro in fase di non possesso, quella è la cosa che dà valore alla squadra, la voglia di fare la corsa in più per il compagno. Non so quanto valgono i playoff, l’unica cosa che posso dire è che di qui alla fine le proveremo a vincere tutte".

d.s.