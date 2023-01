Mister Contini riesce a fare il pieno facendo i conti con tanti infortuni

Il tecnico biancorosso Matteo Contini ha avuto il merito di riaccendere subito il motore del Carpi. Con 2 vittorie su 2, 3 reti segnate e nessuna subita i biancorossi sono fra le 4 squadre del girone ad avere fatto il pieno nel 2023.

Come il Carpi hanno cominciato a tutto gas l’anno anche la capolista Giana (7 vittorie di fila) e le due seconde della classe Pistoiese (7 successi nelle ultime 9) e Forlì con cui probabilmente la squadra biancorossa si giocherà la corsa al 2° posto, unico obiettivo al momento ancora in piedi visto l’abissale -14 dalla vetta.

Un avversario inatteso per Contini però in questo 2023 è stata la sfortuna, con un numero di infortuni più che doppio rispetto a quelli che avevano caratterizzato la prima parte di stagione. Al momento l’infermeria è sold out e a Sall, Navarro e Laurenti domenica si sono aggiunti anche Cicarevic (forte distorsione alla caviglia) e Dominici (botta al ginocchio). Difficile ad oggi dire chi sarà recuperabile per Sant’Angelo, ma dai rientri dipenderà anche la scelta sul modulo dopo aver visto il 4-2-3-1 e il 4-3-3.

Mercato. Ieri sugli spalti del "Cabassi" a vedere la gara col Salsomaggiore c’era anche il portiere Luca Ferretti, che oggi metterà nero su bianco il suo ritorno a Carpi. Il guardiano 2003, che l’anno sorso ha difeso i pali dell’Athletic, ha rescisso con la Feralpi Salò e andrà a completare la batteria dei portieri con Balducci e Lusetti. Prenderà il posto di Kivila, che è guarito dopo la polmonite e ieri era pure al "Cabassi", ma dopo un mese di stop in.

Estonia avrà bisogno di almeno 3-4 settimane per rimettersi in pista e quindi dovrebbe rientrare al Verona.

Calendario. Cambia il calendario di D: la sosta prevista per il "Viareggio" (dove sarà al via la Rappresentativa di Serie D) inizialmente fissata per il 12 marzo è stata spostata al 26 marzo: quindi vengono anticipate due giornate, con Carpi-Correggese del 19 che va al 12 marzo e Lentigione-Carpi del 26 che va al 19 marzo.

Davide Setti