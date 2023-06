Mister Dionisi: "Loro più forti"

Gli unici sorrisi, a margine della diciassettesima sconfitta del 202223 dei neroverdi, sono quelli che si scambiano l’ad Giovanni Carnevali e il presidente della Regione Stefano Bonaccini (foto), cui il Sassuolo consegna l’incasso (oltre 120mila euro) della serata e la maglia celebrativa ‘Sassuolo4Emilia Romagna’. Già: è amaro, invece, l’ultimo dopogara stagionale di Alessio Dionisi, che ai suoi aveva chiesto un ultimo sforzo. Richiesta rimasta tale, anche perché quello che la Viola ha avuto dalla panchina – due gol – il Sassuolo non l’ha avuto, palesando coperta troppo corta e seconde linee non all’altezza delle prime. "Sono dispiaciuto per come è finita, purtroppo il nostro gruppo, oggi, non è troppo nutrito dal punto di vista numerico. Peccato chiudere in nove, giocavamo contro un avversario più forte. Per noi esordi, e rientri di diversi giocatori che non giocavano da tempo, e nonostante questo prestazione a lungo all’altezza". Vero, nel senso che è stato il finale a guastare tutto, ma a occhio a Dionisi non mancheranno occasioni di rifarsi, a cominciare dalla stagione prossima. Carnevali, nel prepartita, ha confermato che la firma di un biennale è prossima, e il tecnico neroverde risponde da par suo: "Se l’ha detto l’amministratore delegato allora possiamo dirlo. Il mio futuro sara qui", la conclusione di Alessio Dionisi.

