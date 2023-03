Mister Luppi, la beffa: squalifica raddoppiata

Niente sconto, ma addirittura squalifica raddoppiata. È l’incredibile epilogo del ricorso con cui il Camposanto aveva chiesto di ridurre o annullare la squalifica al suo tecnico Gianluca Luppi, fermato fino al 22 aprile per le presunte offese proferite dalla tribuna (mentre era già squalificato) verso il guardalinee Salvatore Meli di Ferrara nella gara dei biancoverdi sul campo del Fossolo di Promozione ’C’. La Corte d’Appello del Crer non solo ha respinto il ricorso, ma addirittura ha aggiunto altri 2 mesi di stop a Luppi, fino al 22 giugno (quindi per lui stagione finita) perché analizzando il ricorso ha notato come fra le accuse rivolte ci fosse anche quella di un’ingiuria "rivolta per motivi di origine territoriale" che non era stata sanzionata dal Giudice di primo grado del Crer. Coppa Prima. La finale si giocherà domenica 234, quando i campionati sono fermi per il Torneo delle regioni.

Coppa Seconda. Negli ottavi del tabellone regionale escono subito le due modenesi: Falk-Flos Frugi 2-1 e Vis San Prospero-Rubierese 1-2.

Recuperi. In Terza ’A’ Bortolotti-Terre di Castelli 2-2 e Fonda-Zocca 1-2. Stasera alle 20,30 si giocano La Veloce-San Faustino e Real Dragone-Montefiorino.