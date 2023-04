Mister Zaffaroni risveglia ricordi poco piacevoli: nel 2007 anche un suo gol cancellò il sogno Serie B

Quello di Marco Zaffaroni è un nome che non dovrebbe risultare ignoto ai tifosi del Sassuolo, anche se per ritrovarne la memoria bisogna andare indietro di qualche anno a un periodo che, se non a un’altra vita del club neroverde, di sicuro riporta a un’attualità ben lontana dalla grandeur odierna, quella di una Serie A data per scontata. Il nome dell’allenatore del Verona, infatti, rimanda a un ricordo negativo dei tempi in cui la B era l’obiettivo massimo, un sogno che sembrava comunque difficile da realizzare e che, quando pareva a un passo, svanì nel modo peggiore. Classe 1969, Zaffaroni è stato un difensore di quelli che un tempo venivano definiti "di categoria", e questo spiega le oltre 400 presenze tra C2 e C1: un centrale fisicamente piazzato e che, anche grazie all’altezza, riusciva a segnare qualche gol. In un giorno di inusitata gloria siglò addirittura una doppietta di testa contro il Modena (Saronno-Modena 4-1 del settembre 1998, in C1), ma la rete che conta è quella che segnò al Sassuolo la prima volta che i neroverdi tentarono l’assalto alla cadetteria. Il 3 giugno 2007, al Ricci si giocava la semifinale di ritorno dei playoff del girone A della C1 tra Sassuolo e Monza e i neroverdi di Remondina, che avevano vinto l’andata 1-0 al Brianteo, avrebbero potuto anche perdere con un gol di scarto e andare comunque in finale. Ci credevano tutti, ma fu proprio Zaffaroni a dirigere la partita sui binari sbagliati dopo 20 minuti, con un sinistro (lui che segnava quasi solo di testa) che batté Agazzi e aprì il conto. Un quarto d’ora dopo il Monza era già sullo 0-2. Selva fece l’1-2, ma sarebbe finita 2-4 per i biancorossi di Sonzogni. Addio sogno. A vederla oggi, in fondo, è andata di lusso sia al Sassuolo, che in B sarebbe andato un anno dopo e oggi è al decimo anno di A, che a lui, che forse non si sarebbe mai immaginato allenatore nella massima serie ma oggi, grazie a Bocchetti, ne è un protagonista.

Lorenzo Longhi