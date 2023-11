Mo.ba cede con Scandiano. Piumazzo espugna Fiorenzuola

Basket, serie C unica, girone A: una spenta Modena Basket (Reale 15, Berni 13, Casu e Nasuti 11, Taddei 10) cede in casa contro Scandiano. Gara rivedibile da parte dei modenesi, tenuti a galla (nel primo tempo) dalle individualità del duo Reale-Taddei. Dopo l’intervallo, Mo.ba risulta assente: Astolfi (19 punti) continua a far canestro per i reggiani, così come Bertolini dalla lunga, ed il 40-57 di fine terzo quarto sa tanto di chiusura anticipata. Negli ultimi 10’ Modena aumenta il ritmo, rimonta fino al -3, ma nei momenti clou trema la mano dalla lunetta.

Divisione Regionale 1, girone A: torna al successo la Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 20, Govoni 18, Cempini 9), che sfata il tabù pala "Reggiani" superando 71-70 Happy Basket. I bianco-verdi gestiscono bene nel primo tempo spinti dal duo Tomesani-Govoni, salvo poi sprofondare e farsi raggiungere dai bolognesi, con questi ultimi che però non trovano mai la zampata decisiva per mettere il naso avanti. Nel finale, il libero di Dawson dà il 71-67 e la tripla di Riguzzi a tempo praticamente scaduto fissa il parziale. Successo interno anche per la capolista Vignola (Cappelli 20, Torricelli 15, Besozzi 10): 85-70 contro Jolly Reggio. Il quarto successo filato modenese arriva solo dopo un gran secondo tempo, quando prima Torricelli poi Cappelli si caricano la squadra sulle spalle; nell’ultimo quarto il 7 su 11 da 3 punti dà ragione ai giallo-neri.

Serie B femminile, girone A: prosegue la corsa delle Basketball Sisters Piumazzo (Koral 28, Cattabiani 13, Melloni e Palmieri 10), che espugnano 61-68 il campo di Fiorenzuola. Dopo un equilibrio di 30’, le ospiti hanno maggior concentrazione, e l’11-17 dell’ultima frazione fa proseguire l’imbattibilità della formazione di coach Luca Palmieri. Vince anche la Wamgroup Cavezzo (Verona 19, Cariani 14, Costi 10), 57-75 a Fidenza. L’approccio modenese è stato, sin da subito, positivo: 30-44 alla pausa. Il secondo tempo è di pura gestione per le giallo-nere.