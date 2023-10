Mo.ba e Castelfranco steccano la gara d’esordio

Questi i risultati delle squadre modenesi nel week end di basket.

Serie C: sconfitta 70-67 all’esordio per Modena Basket (Casu 14, Reale 11, Malagoli e Taddei 10) sul campo del CVD Casalecchio. Mo.ba alza le marce nel secondo quarto (ok Malagoli e Mengozzi) volando +11 alla pausa lunga. Al rientro in campo, CVD gioca la carta della zona difensiva, rallentando notevolmente il giro palla dei modenesi. I locali sorpassano a 4’ dalla fine, con Modena che si innervosisce per l’arbitraggio prendendo tecnico a 40’’; i liberi di Montanari danno un possesso pieno, e l’ultimo tiro di Mo.ba non trova esito. Divisione Regionale 1, girone A: stecca la prima anche la Ottica Amidei Castelfranco (Lanzarini 16, Govoni 13, Coslovi 11), che lascia strada ad Anzola per 65-82. Il break decisivo lo si ha nei quarti centrali, quando gli ospiti piazzano il 30-45 sfruttando le giocate di Parmeggiani, Papotti e Beccafichi, orchestrati in regia dal giovane Magnolfi. Per i castelfranchesi la reazione è tardiva, e le triple di Govoni, Coslovi e Lanzarini non impensieriscono la truppa di coach Moffa. Vince, davanti al proprio pubblico, la SPV Vignola (Cappelli 16 (nella foto), Torricelli 15, Spampinato 13), che domina senza particolari problemi Basketreggio 72-41. Serie B femminile, girone A: la Wamgroup Cavezzo (Verona 14, Calzolari 11) cade al debutto contro la corazzata Puianello per 58-72. Nella seconda frazione, le reggiane stringono le maglie difensive guadagnando il +12 della pausa; i lampi di Calzolari permettono a Cavezzo di rientrare nel secondo tempo, ma le ospiti tengono bene, chiudendo definitivamente i conti con Dettori e Cherubini. Sorridono le Basketball Sisters, che hanno la meglio 85-54 sulla Magik Rosa Parma; decisivo e perentorio il secondo tempo delle ragazze di coach Palmieri, che mandano a referto 46 punti contro i 20 delle ducali.

d. c.