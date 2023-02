Mo.Ba, il riscatto è servito: vittoria contro Budrio

Serie D maschile: pronto riscatto per Modena Basket (girone E - Mengozzi 12) che, alle ’Ferraris’, batte Pallacanestro Budrio con il punteggio di 65-61. Dopo il buon avvio modenese, gli ospiti impattano alla pausa (33-33) e mettono il naso avanti alla penultima sirena. Il 20-12 di Mo.Ba degli ultimi 10’ è decisivo per prendersi il primo successo della seconda fase. Sconfitta al fotofinish per la Spv Vignola (girone F – Cappelli 15, Miani 12): finisce 76-75 sul campo di Audace Bombers. Vignola fa la partita e va avanti anche in doppia cifra, ma un’ultima frazione da 25-16 fa rientrare i bolognesi; Buriani, nel finale, anticipa la sirena consegnando il successo ai suoi. Pesante sconfitta esterna per la Ottica Amidei Castelfranco (Cuzzani M. 17): Persiceto si impone 93-67 guidata dal duo Lorusso-Benuzzi (41 punti). Per tre quarti non c’è quasi mai partita, poi una reazione castelfranchese nell’ultima frazione limita i danni. Serie B femminile: nella poule play-off altra vittoria casalinga per la Wamgroup Cavezzo (Zanoli 17, Calzolari 10), 57-43 su Fiorenzuola. Dopo un primo quarto giallo-nero (22-8), le piacentine piazzano un break di 8-0, ma Cavezzo (in foto Alice Bellodi) riesce a comandare alla pausa sul +9 (33-24). Un terzo quarto non adatto agli amanti dello spettacolo (8-9), anticipa il rush finale: Zanoli si carica sulle spalle la Wamgroup segnando e facendo segnare. Sconfitta per la Sbs Piumazzo (Zarfaoui 15) in casa con la Magika 53-58. Nella poule playout vittoria 0-20 (del giudice sportivo) a tavolino per la Royal Finale Emilia. Sul campo di Parma Basket Project non arriva il medico di gara.

Davide Ceglia