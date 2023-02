Modena a Bologna Formigine coi Lions

In campo oggi la 3^ di ritorno in Serie B, con il Giacobazzi Modena rilanciato dal successo di Imola che alle 14,30 gioca sul campo del Bologna per. Cercare di accorciare in classifica su Viadana e Florentina che guidano il gruppo, mentre gli Highlanders ricevono a Formigine i Lions Amaranto. Per Modena c’è la voglia di riprendere il ritmo della prima parte di campionato, quando i biancoverdeblù avevano inanellato 9 vittorie di fila. Le altre: Viadana B-Firenze, Jesi-Imola, Florentia-Cus Siena. Riposa: San Benedetto. Classifica: Viadana B 56, Florentia 52, Giacobazzi 48, Bologna Rugby 39, Firenze 38, Jesi 22, UR San Benedetto 19, Cus Siena 16, Highlanders 15, Lions 12, Imola 6.