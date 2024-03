Modena, a Cittadella è ’la’ trasferta. Ultimo colpo esterno il 4 novembre

"... E guardalo l’allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare". Scriveva e cantava Gianni Morandi nel 2004 nella sua ’L’allenatore’. È pura filosofia, sia chiaro, perché la posizione di Bianco non è stata messa in discussione dal club in questa settimana e secondo quanto risulta Cittadella non sarà una sorta di esame decisivo. Ma quelle parole dell’immortale Morandi ci aiutano a presentare la trasferta veneta, sicuramente delicata ed essenziale per il Modena, sappiamo bene cosa significhi vivere una pausa nazionali con una vittoria alle spalle e cosa, invece, voglia dire portarsi dietro per due settimane un’altra sconfitta.

Quest’ultimo scenario comporterebbe pure tutta l’onda di negatività intorno all’allenatore, ecco perché abbiamo scelto quell’espressione "determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare". Il Modena ha bisogno di riavvolgersi di ottimismo e positività, certo è che sono sempre i risultati ad incidere in tal senso. Anche se in trasferta manca da tempo immemmore: 4 novembre, a Catanzaro. Praticamente un’era calcistica fa, e i numeri lontano dal Braglia non sono nemmeno così confortanti più in generale considerato che i canarini hanno conquistato 17 punti su 14 gare, posizionandosi tredicesimi nella classifica del rendimento complessivo fuori da casa. Al contrario, nonostante il cammino horror del girone di ritorno, il Cittadella al Tombolato ha un passo da playoff con 23 punti in 15 gare, 7 vittorie ma anche 6 sconfitte. Si guarda un po’ tutto, ora, pur di trovare la chiave per ritrovare il successo, perché il Modena ha perso l’abitudine alla vittoria ed è questo, forse, il vero tema tecnico che può servire ad analizzare cosa non stia andando da un punto di vista psicologico e mentale. La società ha fatto quadrato intorno all’allenatore, come ha sempre fatto anche quando le cose andavano peggio e non è nemmeno trascorso un decennio dall’avvio shock sotto la guida di mister Attilio Tesser di un anno e mezzo fa.

Oggi Bianco tornerà a parlare come ad ogni vigilia e mai come questa volta sarà appuntamento atteso per capire che tipo di settimana sia stata per i gialli. Se è vero che in questi casi, la partita si prepara da sola e la reazione deve essere obbligatoria, beh, allora il Modena di Cittadella ce lo aspettiamo ben diverso da quello di nemmeno una settimana fa. Con Paolo Bianco in panchina, al suo momento più difficile ma, se lo conosciamo un po’, stimolante perché le sfide sono così. E Gianni Morandi lo dice: "Che differenza c’è fra una partita e la vita, se ci trova soli ad affrontare una sfida, per vincere non è che basta solo lottare, bisogna dare tutto e potrebbe non bastare".