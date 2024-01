Modena, a Palermo solo due vittorie. L’ultima risale al novembre del 1970

Due sole vittorie e lontane nel tempo per il Modena sull’ostico campo del Palermo nei campionati a girone unico, la prima ottenuta ’a tavolino’. Era il 17 aprile 1938, ventinovesimo turno del campionato di Serie B e sul campo il Palermo si affermava 3-2, con le reti gialloblù firmate entrambe da Otello Zironi. Dopo l’espulsione del rosanero De Falco al 52° minuto i sostenitori del Palermo iniziavano a tirare sassi verso l’arbitro e i calciatori gialloblù, con anche qualche tentativo di invasione.

L’incontro veniva momentaneamente sospeso, poi riprendeva e portato a termine, con il gol del definitivo 3-2 realizzato su rigore. Il Modena presentava ricorso e il direttore di gara, Gamba di Napoli, dichiarava di aver ripreso la partita solo per preservare la propria incolumità e quella dei calciatori gialloblù. Il reclamo veniva accolto, il risultato diventava 2-0 per il Modena, che al termine di quel campionato cadetto conquistava la promozione in Serie A. L’altra vittoria, l’unica ottenuta sul campo, è datata 8 novembre 1970, quando un Modena rifondato attorno alla coppia di interni sudamericani formata dall’argentino Rubén Merighi e dal cileno Jorge Toro, rimasti in gialloblù anche dopo la retrocessione dalla Serie A, si imponeva 1-0 con una rete di Alberto Spelta nei minuti finali.

Da allora la squadra gialloblù non ha più vinto in campionato sul campo del Palermo, dove ha disputato 23 gare con un bilancio di due sole vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, 15 reti realizzate e 33 subite. Dei 23 precedenti 21 sono stati disputati nel campionato cadetto, due nella massima serie, entrambi finiti in parità, 0-0 nel 1948-49, 2-2 con reti di Enrico Pagliari e Lorenzo Bettini nel 1962-63, quando il Modena si classificava undicesimo e rimaneva in Serie A mentre il Palermo finiva ultimo e retrocedeva in B. Delle undici sconfitte una delle più brucianti risale allo scorso campionato quando il Modena, dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-1 con doppietta di Luca Strizzolo, si spegneva nella ripresa e veniva battuto 5-2 dopo una serie di incredibili svarioni. Alle due vittorie in campionato il Modena ne può aggiungere altre due in tempi molto più recenti, ottenute, appunto, all’interno di altre competizioni.

Nella finale di andata della Supercoppa di Serie C 2000-2001 i gialloblù di Gianni De Biasi si imponevano 2-1, reti di Marco Veronese e Andrea Fabbrini, risultato poi trasformato in 2-0 a tavolino per le intemperanze dei tifosi rosanero. Nel terzo turno della Coppa Italia 2014-15 il Modena di Walter Novellino sbancava la Favorita vincendo 3-0 con reti di Nicola Ferrari, Stefano Beltrame e Andrea Schiavone. Era il 23 agosto 2014, sembrava che la squadra gialloblù fosse destinata a disputare una grande stagione invece si classificò solo 18° per salvarsi poi nel playout contro l’Entella.