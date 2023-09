Modena, abbonamenti a quota 2300. Campagna ancora aperta, obiettivo 3000

Numeri da record per la campagna abbonamenti di Modena Volley, che a poco meno di un mese dall’inizio del campionato si assesta sulle 2300 tessere stagionali già vendute e una sottoscrizione che è ancora aperta. Da lunedì 2 ottobre infatti, i tifosi intenzionati ad acquistare le tessere potranno ritirare gli abbonamenti presso l’atrio del PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Per cercare di avvicinarsi sempre più a quota 3000, la società ha deciso di far proseguire la campagna per questo grande rush finale: le tessere possono essere sottoscritte al PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 oppure prenotate online sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale.

Nazionali in Brasile. Un amarcord per la Nazionale italiana, non per i giovanissimi di Modena Volley che nel 1990 erano ancora ben lontani dal nascere. Gli azzurri, e con loro Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti, sono infatti arrivati in Brasile dove da domani a domenica 8 ottobre saranno impegnati nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici che si svolgeranno l’anno prossimo anno a Parigi. Giannelli e compagni, nello storico Ginásio do Maracanãzinho, saranno chiamati a disputare sette impegnativi match per conquistare uno dei due pass messi in palio nella pool A.

Amarcord dicevamo, perché la Nazionale Maschile torna nell’impianto che nel 2016 la vide conquistare la medaglia d’argento ma soprattutto, nell’ormai lontano 1990, l’oro ai Mondiali con Julio Velasco in panchina, con l’attuale ct De Giorgi in campo assieme a mezza Panini, con Bernardi, Lucchetta, Cantagalli, Martinelli a menare le danze. La formula prevede tre gironi (A in Brasile, B in Giappone, C in Cina) al termine dei quali le prime due classificate di ciascun raggruppamento (sei in totale) raggiungeranno la Francia già qualificata di diritto in quanto Paese Ospitante.

Le squadre giocheranno con la formula del round robin e le classifiche verranno stilate in base al: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. I restanti cinque posti – 12 in totale – verranno assegnati in base al ranking post Fase Intercontinentale della VNL 2024.

E i modenesi? Rinaldi è ormai di diritto il primo cambio degli schiacciatori, Sanguinetti, stanti le assenze di Russo e Anzani, si giocherà fino in fondo un posto da titolare con Galassi e Mosca. Già in Brasile anche Bruno, ovviamente, e Brehme con la Germania.

Alessandro Trebbi