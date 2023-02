Modena alla prova del nove Col Siena ecco Rousseaux

di Alessandro Trebbi

Un’occasione ghiotta per rimanere agganciati a Trento e anzi metterle pressione con qualche ora d’anticipo, ma anche un match da non sottovalutare perché Siena non è la stessa squadra che Modena affrontò (e sconfisse comunque sudando) all’andata.

L’anticipo della settima di ritorno che andrà in scena questa sera alle 20:30 al PalaPanini è la sfida tra la terza e la penultima in classifica, ma soprattutto è una prova del nove importante per una Valsa Group agganciata alle posizioni che contano, quelle che possono darle una concreta speranza di raggiungere la semifinale scudetto. Da qualche giorno i ragazzi di Andrea Giani hanno un’arma in più a disposizione: Tomas Rousseaux (in foto con la maglia della nazionale belga) non sarà il martello che capovolge gli equilibri della SuperLega, ma è uomo d’esperienza e di sostanza, quello che serviva ai gialloblù per avere qualche freccia in più da sfoggiare all’arco e qualche occasione per girare partite che non sempre, gioco forza, i titolari sono in grado di girare. Dall’altra parte della rete una formazione, l’Emma Villas, che con le ultime tre vittorie consecutive ha abbandonato l’ultimo posto in classifica occupato per un girone e mezzo e che ora nutre serie speranze di salvezza. Lo fa con un allenatore nuovo (Pelillo subentrato a Montagnani a dicembre) e senza Pinali, ma con un Bartman in più, arrivato direttamente dall’Argentina e presentatosi con 18 decisivi punti nell’ultimo successo dei toscani su Padova. Siena si dovrebbe schierare con Finoli al palleggio, Bartman opposto, Petric e Van Garderen alle ali, Mazzone e Ricci al centro con Bonami libero. Una formazione infarcita di ex, quindi, pronta a dare battaglia e a conquistare altri punti necessari per inseguire l’obiettivo salvezza. La Valsa Group, dal canto suo, spera di confermare il trend di pubblico delle ultime uscite casalinghe in campionato e soprattutto spera di confermare il trend di risultati inaugurato dal difficilissimo successo sul Luneburg che le ha garantito i quarti di finale di Coppa Cev e dalla sudata vittoria di Cisterna che l’ha mantenuta nella scia di Trento.

È vero, c’è un Rousseaux in più, ma difficilmente il belga partirà titolare stasera. Formazione tipo allora, con Bruno al palleggio, Lagumdzija opposto, Ngapeth e Rinaldi martelli, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini libero. Arbitri dell’incontro saranno Luciani e Vagni, diretta su Volleyballworld.tv, su Radio Pico e sul canale Unovolley della piattaforma Spreaker. Queste le altre gare: si gioca oggi anche il big match di alta classifica tra Perugia e Piacenza, domani invece sarà la volta di Taranto-Trento, Civitanova-Cisterna, Monza-Verona e Milano-Padova.