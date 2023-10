Modena alla ricerca dei punti perduti: "Il Bari partirà forte, ma sappiamo cosa fare"

Comincia da Bari la ricerca dei punti perduti per il Modena di Paolo Bianco, che martedì sarà impegnato a Brescia nel recupero del primo turno.

"Nelle ultime tre partite – spiega il tecnico gialloblù – abbiamo raccolto un solo punto ma dal mio punto di vista la squadra è cresciuta clamorosamente. Contro il Palermo nonostante l’inferiorità numerica non meritavamo la sconfitta, fino all’espulsione di Oukhadda avevamo giocato alla pari. I risultati arriveranno".

Come avete trascorso la sosta?

"Ci voleva, abbiamo lavorato sui dettagli che ci hanno impedito di vincere le ultime partite e preparato quella contro il Bari".

Il Bari ha cambiato allenatore: quanto complica l’approccio alla gara e che atteggiamento dovrà inizialmente avere il Modena?

"Conosco molto bene Marino e so che anche in pochissimo tempo riesce a dare un’identità alla squadra, che partirà fortissimo. Ma non mi preoccupo perché i miei giocatori riescono a capire le situazioni del momento e anche a risolverle. Mi preoccupa un po’ la presenza di Marino, che mi ha allenato nel Catania, dove ho forse disputato l’annata più bella da calciatore e dal quale ho appreso e portato con me qualcosa che mi torna utile nel mio nuovo lavoro".

Il San Nicola è uno dei tempi del calcio italiano: vi condizionerà?

"È uno stadio importante ma quando affronto una squadra la mia preoccupazione non è lo stadio, ma per come gioca".

Nonostante le cinque partite senza vittorie l’ambiente appare compatto e in settimana ci sono stati quattro rinnovi. Un bel segnale, vero?

"Quattro rinnovi in una settimana e a giocatori che non erano in scadenza non li avevo mai visti ma sono l’ennesima dimostrazione della programmazione e della lungimiranza di questa proprietà. Anche questo mi fa capire che sono capitato nel posto giusto. Sono convinto che nel giro di qualche anno il Modena salirà di categoria, non so se lo farà con me ma di sicuro lo farà con questa proprietà". Quando ci sono state tre partite in una settimana ha detto che la più importante era la prima. Vale ancora?

"Sì, perché fare risultato nella prima ti permette di affrontare le successive in maniera psicologica diversa. Adesso penso solo alla sfida di Bari, poi in base a come ne usciremo valuterò cosa fare nelle altre".

Falcinelli lo vede solo come attaccante?

"Insieme a Diego ho anche giocato, faceva l’attaccante e per me tale rimane. È una punta a tutti gli effetti, anche quando giochiamo con due trequartisti".