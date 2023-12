Modena, arriva il Cittadella che vince sempre. Bianco: "E’ proprio la partita che ci serviva"

L’avversario giusto nel momento giusto: così Paolo Bianco vede la sfida fra il Modena e il Cittadella. "Venendo da una sconfitta immeritata come quella di Como affrontare la squadra più in forma del campionato, che arriva da cinque vittorie consecutive, è la partita migliore che ci potesse capitare. Per qualcuno potrebbe essere la peggiore, per me casca a pennello. Dobbiamo però giocare con la stessa determinazione del Cittadella, che ogni partita la disputa come fosse una finale di Champions. Se anche noi avremo le stesse attitudini potremo sicuramente giocarcela" spiega il tecnico gialloblù.

C’è da scardinare la difesa del Cittadella che ha subito un gol nelle ultime quattro partite: "Come sempre giocheremo la nostra partita cercando di mettere in difficoltà il Cittadella con le nostre armi. La gara di Como, nonostante la sconfitta, ci deve dare ancor di più la convinzione che possiamo giocarcela con chiunque e poter rimanere nelle posizioni di classifica in cui siamo adesso. Il Cittadella meriterebbe l’Oscar, il suo è un mondo a parte, si crea in casa gli allenatori e i giocatori. Sa quali sono i suoi obiettivi: costi bassi, valorizzazione di giocatori sconosciuti e mantenere la categoria". I punti che si possono raccogliere nelle prossime tre partite: "Nove, dieci è impossibile (dice sorridendo, nda)". Chi mancherà contro il Cittadella? "Gerli e Gargiulo. Fabio sarà disponibile dalla prossima partita mentre per Mario lo staff medico dovrà fare delle valutazioni". Sulla formazione: "I dubbi me li porterò fino all’ultimo, a parte i due indisponibili gli altri stanno tutti bene". L’ingresso di Strizzolo a Como ha dato più vivacità all’attacco, contro una difesa strutturata come quella del Cittadella farebbe comodo: "Le caratteristiche di Luca sono diverse da quelle dei nostri altri attaccanti, però non sta ancora benissimo e le scelte vengono fatte anche in base alla condizione. Se Strizzolo sta bene in questa categoria può fare la differenza, purtroppo non lo abbiamo mai avuto a disposizione con continuità".

Su Ponsi, Bozhanaj e Bonfanti che si è smarrito: "Ponsi è cresciuto tantissimo, è molto duttile e può essere sfruttato in diverse posizioni della difesa. Bozhanaj ha risolto il problema che l’aveva tenuto fermo tre mesi, ha caratteristiche uniche e ha intrapreso un percorso. Bonfanti deve stare sereno, ha le qualità per fare una grande carriera, a inizio stagione era davanti ad altri, adesso sono gli altri a essere davanti a lui, questo mi dice il campo. Deve solo rimanere tranquillo". Quando rientrerà Gerli, chi uscirà? "Gerli e Palumbo insieme hanno già disputato partite importanti, Magnino e Palumbo si sono sentiti responsabilizzati dall’assenza di Fabio e non lo hanno fatto rimpiangere, Duca ha le qualità per essere titolare. I giocatori forti bisogna metterli in campo, c’è da inventare qualcosa per farli giocare".