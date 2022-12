Modena, arriva Trento La missione ora è possibile

di Alessandro Trebbi

In uno dei migliori periodi della storia recente di Modena Volley, ecco l’avversario peggiore per la partita secca. I quarti di finale di Coppa Italia che questa sera infiammeranno il PalaPanini vedranno la Modena gagliarda degli ultimi due mesi, delle undici vittorie su dodici incontri e l’unica sconfitta con l’imbattuta Perugia, affrontare una delle formazioni (assieme a Perugia, appunto) meno indicate per cercare un colpaccio, l’Itas Trentino di Angelo Lorenzetti, di Michieletto, Kaziyski, Lavia, Lisinac, Podrascanin.

Una squadra fortissima che si conosce a memoria e che, come la Valsa Group, sembra essere in uno stato di grazia. La dimostrazione pratica sta nelle ultime due vittorie ottenute dagli adigini in campionato, contro Siena e Verona: due 3-0 secchi nei quali gli avversari non hanno mai superato quota 18 punti e in cui la metà dei set Trento li ha vinti 25-13. Le chiavi della partita saranno molteplici: senza dubbio l’arma di Trento che può dare più fastidio a Modena è la fisicità, la capacità di uscire tanto da rete, fare ombra ai brevilinei attaccanti gialloblù, macinare punti su punti tra fase di battuta e fase di muro. Dall’altra parte della rete però i ragazzi di Andrea Giani dovranno sfoggiare la loro miglior versione in ricezione (quella vista a Piacenza, ad esempio) e in difesa, per fiaccare i tentativi degli avversari, innervosirli, costringerli al doppio o al triplo della fatica per ottenere il punto.

Pochi dubbi su quelle che saranno le formazioni di partenza. Angelo Lorenzetti dovrebbe affidarsi a Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia alle ali, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano libero, con Dzavoronok pronto al bisogno. Andrea Giani non derogherà dalla formazione che gli ha dato tante gioie ultimamente, ovvero Bruno al palleggio, Lagumdzija opposto, Ngapeth e Rinaldi di banda, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini libero. Ovviamente Modena non ha le possibilità di cambio che ha Trento e, come detto, non ha la stessa potenza di fuoco. Il favore del pronostico è tutto dalla parte di coloro che pur sono arrivati dietro nel girone d’andata, la Valsa Group deve affrontare la partita con lo spirito di chi può e deve dare il massimo per raggiungere l’obiettivo ma non si straccerà le vesti se non riuscirà a raggiungerlo.

A bocce ferme pensare a Modena tra le prime quattro, in generale e in Coppa Italia, poteva sembrare esagerato: la classifica del girone d’andata ha detto altro, l’abbinamento non è stato fortunato. Per sognare, ancora, c’è però sempre tempo. Inizio del match alle ore 20.30, arbitreranno i signori Puecher e Cesare, diretta su Rai Sport, Volleyballworld.tv, Radio Pico e Unovolley.