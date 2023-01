Modena, arrivano i rinforzi: preso Strizzolo

di Alessandro Troncone

"Vi aspetto allo stadio, dai gialli". Con il ritornello ormai caro ai tifosi canarini, Luca Strizzolo si è ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Modena attraverso un video social. Concluso l’iter delle visite mediche, l’attaccante ha firmato fino al termine della stagione (prestito con diritto di riscatto, in base a risultati e obiettivi) e quasi certamente sarà a disposizione per la trasferta di Frosinone.

È il primo colpo del mercato invernale, seppur a stretto giro il Modena abbia annunciato anche il classe 2001 Luiz Leonardo Pereira Lopes, italo-brasiliano che ha vestito la maglia del Novara in passato e che ora sarà aggregato alla Primavera 3 di Mandelli prima di essere girato in prestito. Tornando a Strizzolo, i canarini hanno accolto quello che è stato fin da subito il nome più gettonato per l’attacco di Tesser. Proprio perchè con il tecnico ha già lavorato Pordenone, discorso già valido in estate per Davide Diaw e sappiamo bene quanto il Modena fosse concentrato sull’attuale punto di riferimento offensivo in quella sessione di mercato. Usato sicuro, tanto effettivamente serve in questo momento per limare un difetto emerso nel corso di questo girone d’andata. A volte, i gialli hanno faticato quando si trattava di far respirare la squadra, di tenere la palla più lontana possibile dall’area di rigore per la mancanza di un giocatore con quelle caratteristiche. Mancanza che ora, con Strizzolo, Tesser spera di aver colmato. Salutato Paulo Azzi, destinazione Cagliari dove guadagnerà di più per i prossimi due anni e mezzo e proverà a rilanciarsi, ora il Modena deve pensare alle cessioni e al campionato. In vista della ripresa della B a Frosinone di sabato, oggi il Braglia apre le porte della tribuna centrale ai tifosi (gratuitamente, dalle 14:15 e dal cancello 9) per l’amichevole con la Nuova Sondrio Calcio, squadra che milita nel campionato di Promozione. L’occhio al mercato, tuttavia, continuerà ad esserci perchè l’arrivo di Strizzolo potrebbe a sua volta innescare un effetto indesiderato. Dopo i sondaggi della A (Sassuolo, Torino e Salernitana) su Bonfanti è piombato pure il Pisa con un’offerta da 2.5 milioni di euro, cifra importante per la categoria e per un ragazzo di prospettiva.

Il Modena lo valuterebbe non meno di 5, naturalmente in via del tutto ipotetica se mai fossero state presentate offerte per un ragazzo promettente sì, ma intorno al quale aleggia sempre più di un dubbio sulle condizioni fisiche. I numeri sono dalla sua parte, è stato uno dei migliori a livello realizzativo sia quest’anno che lo scorso, nonostante tutto. Marsura piace ad Ascoli, Cosenza e Catanzaro, probabilmente a Frosinone non sarà nemmeno a disposizione di Tesser. Mosti è conteso da Cesena, Feralpi e Vicenza, i romagnoli hanno sempre Giovannini in testa come prima scelta ma se ne riparlerà. Verso la permanenza De Maio.