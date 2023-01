Modena, Azzi in vacanza pensando al futuro

Festeggiamenti degni di un 2022 che per i canarini è entrato, di diritto, nella storia. E non poteva che essere celebrato con una capodanno, per tanti dei giocatori di Tesser, tra mete europee di un certo rilievo e incontri a cena da... serie A. Parliamo di Paulo Azzi, il brasiliano ha scelto di trascorrere l’ultimo giorno del 2022 in compagnia di Felipe Anderson, a Roma. I due hanno spesso incrociato le rispettive strade ad inizio carriera in Brasile, in particolare nei campionati giovanili, e anche attraverso i social si è spesso notato un forte legame immutato nel tempo. E così, all’ombra del Colosseo, Azzi ha ritrovato l’amico laziale in attesa di conoscere il suo futuro, probabilmente lontano da Modena in questo inizio di 2023. Ha scelto Roma anche Gargiulo, insieme alla fidanzata. Una capatina in montagna per il capitano Antonio Pergreffi, con la famiglia ha raggiunto le Dolomiti, così come Davide Diaw. Luca Tremolada si è diretto, invece, sulle montagne francesi di Megéve. Mete estere, invece, per i giovanissimi. Giovannini è volato a Barcellona, Oukhadda e consorte a Parigi mentre Ponsi ha scelto l’insolito viaggio in Giordania per staccare la spina. Per molti, vacanze in famiglia. La città di Assisi per Falcinelli, Gagno è tornato a Montebelluna con parenti e amici, Attilio Tesser è tornato nella sua Udine e anche il presidente Rivetti ha optato per la quiete casalinga nella sua Milano. Insomma, ce n’è di tutti i colori in queste vacanze canarine, ormai a pochissime ore dal rientro in città per l’inizio del nuovo anno anche sul campo dello Zelocchi. Domani pomeriggio il Modena si raduna per mettere nel mirino la prima gara del 2023 sul campo della capolista Frosinone, il 14 gennaio. Saranno due settimane intense (in programma anche due amichevoli, il 5 e l’11 con orari e campi ancora da definire) e lunghe, potremmo dire. Caratterizzate soprattutto dal mercato. Diverse le situazioni e i nodi da sciogliere per il direttore sportivo Davide Vaira, una tra le quali riguarderà proprio Paulo Azzi, sempre più lontano dai colori canarini. La via non sarà quella dello scambio con Bidaoui con l’Ascoli (seppur i marchigiani siano interessati al brasiliano), ma quella di una cessione senza altri calciatori coinvolti. Alla lista delle pretendenti si è unito anche il Palermo, i rosanero potrebbero affondare il colpo proprio nei prossimi giorni. In entrata, è noto, il Modena sta cercando un attaccante ma anche un riforzo per reparto, tutti da sfoltire con le cessioni di chi non sta trovando spazio. Il Cesena formalizzerà un’offerta per Mosti e il Gubbio, come vi avevamo annunciato, ha più volte bussato alla porta di Vaira per discutere di Giovannini, uno di quelli sui quali il Modena dovrà riflettere in maniera attenta.

Alessandro Troncone