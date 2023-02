Modena Baseball punta sui giovani e li affida all’esperto Ronald Duarte

di Giorgio Antonelli

La nuova avventura del Modena Baseball inizia dal settore tecnico, in attesa di novità di mercato. Ecco infatti arrivare il neo manager Ronald Duarte, laureato all’istituto superior baseball de cultura fisica Habana (Cuba).

Dal 2006 manager nei team di serie A, Duarte dimostra di credere nel progetto Modena. La societa dal canto suo ha investito molte risorse sulle nuove basi, anzi fondamenta, del futuro, ovvero le ’giovanili’. Duarte, esperto nel mondo del baseball, diventa ’coordinatore’ di tutti gli allenatori dei giovani, con metodi di lavoro comuni e uniformi, per tutte le categorie: dal mini baseball alla Under 18. L’biettivo sarà quello di plasmare le giovani promesse e formarle come un vero serbatoio di Modena Baseball, per la nuova serie A.

Il progetto ambizioso del nuovo Modena, propone inoltre Mauro Brandoli come nuovo pitching coach dei lanciatori dalla serie A, fino a tutto il settore giovanile. Brandoli vanta anni di esperienza, prima come lanciatore del Modena in serie A, poi come pitcher coach allenatore alla Fortitudo Bologna, col nuovo manager gialloblù Marco Nanni. Ha vinto dal 2008 al 2010, 1 Scudetto tricolore, 1 Coppa italia, 1 Coppa campioni. "Mi rimetto in gioco, dopo l’esperienza nelle giovanili del Modena – cosi Mauro Brandoli – con Marco Nanni, per questa nuova stimolante avventura. Grato per tanta fiducia nei miei confronti come coach, lavoro in team con Turner Beniamin (bullpen catcher). Pianifichiamo col manager, un progetto lavoro tecnico rivolto ai lanciatori. Grandi gli stimoli con lanciatori di valore, l’obiettivo primario è quello di crescere, con innovativi metodi tecnici ad hoc, validi per tutte le età e categorie".

Il progetto nasce dalle ’fondamenta’, si diceva, col Mini Baseball: coach Moschin, Levratti, Novi, Caiumi. Under 12: Lancellotti, Cesca, Ofelia Vitale Paradisi. Under 14: Coluccia, Brozzi. Under 15: Melchiorri, Robert Rose Leight (Usa). Softball: manager Angelika Pomochtchnikova (Russia), coach Zoboli e De Renzi. Softball. Primo appuntamento domenica, il 19, ospite del Modena baseball, la Nazionale softball under 15, vice campione Europa, verso i prossimi Mondiali di Tokyo in Giappone.