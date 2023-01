Modena Basket ospita La Torre

Penultima giornata della prima fase nei campionati regionali. In Serie D maschile (girone A) impegno interno per la capolista Modena Basket (girone A, stasera ore 18:30), che ospiterà U.S. La Torre Reggio Emilia; gli arancio-neri, già certi del primato, cercheranno di proseguire la propria imbattibilità stagionale. Match delicato per la Ottica Amidei Castelfranco (girone A, domani ore 19:30), di scena sul parquet di Parma Basket Project: in caso di vittoria castelfranchese, sarà salvezza matematica e qualificazione alla seconda fase per la poule play-off, mentre in caso di vittoria locale si riaprirebbero i giochi ed i verdetti sarebbero rimandati all’ultima giornata. Impegno esterno anche per la Spv Vignola (girone C, domani ore 18:00), che andrà a far visita alla Pallacanestro Budrio; i giallo-neri cercano anch’essi un piazzamento post-season, e sono desiderosi inoltre di riscattare il k.o. pre-natalizio di Ozzano. In Serie B femminile big-match tra Wamgroup Cavezzo e Pallacanestro Scandiano (girone A, stasera ore 20:30). Le modenesi sono avanti di 2 lunghezze in classifica ma le ospiti hanno una partita da recuperare: si tratta quindi di uno scontro diretto con importanti implicazioni di classifica in ottica seconda fase. Le reggiane hanno come principali terminali offensivi Fedolfi e Meglioli, ma attenzione anche alle ex cavezzesi Bocchi-Balboni-Cantore, sempre pronte a fare la loro parte. Stasera (ore 20:45) in campo anche la capolista del girone B, ovvero Sbs Piumazzo, che giocherà in trasferta sul campo di Forlì. Chiuderà la giornata, infine, il fanalino di coda Royal Finale Emilia (girone B), che andrà alla volta di Castel San Pietro lunedì sera alle 21:30.

Davide Ceglia