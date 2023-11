Modena Basket vuole ripartire

Gli appuntamenti del fine settimana delle compagini modenesi: Modena Basket (Serie C unica, girone A) scenderà in campo oggi alle 19 sul parquet di Zola Predosa, ospite della Francesco Francia. Gli arancio-neri dovranno riprendere a macinare punti dopo lo stop interno di settimana scorsa contro Scandiano. In Divisione Regionale 1 (girone A), match esterno per la Ottica Amidei Castelfranco (domani ore 18) che andrà a Monte San Pietro (Bo) in casa del Basket Voltone; i castelfranchesi hanno vinto settimana scorsa contro Happy Basket e vorranno proseguire il trend positivo. Stesso giorno e stesso orario anche per una SPV Vignola che dovrà mantenere la propria leadership in classifica: tra loro e la settima vittoria stagionale, però, ci sarà l’ostacolo Nubilaria. In Serie B femminile gara esterna, questa sera alle 18, per la capolista Piumazzo; a Parma, infatti, le ragazze di coach Palmieri andranno a caccia dell’ennesima vittoria per proseguire la propria imbattibilità. Partita esterna anche per Cavezzo che, sempre stasera ma alle 19, sfiderà Puianello.

Davide Ceglia