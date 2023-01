Modena, bastano due distrazioni e arriva il ko

Senza voler togliere i meriti alla qualità di due giocatori come Insigne e Caso (avercene, e il Frosinone giustamente se li gode) il Modena può rammaricarsi, eccome. Però, quante volte lo abbiamo detto, sono sempre i particolari e le disattenzioni a fare la differenza e i canarini hanno il difetto di pagarne due, le uniche due di una partita che stava conducendo ordinatamente. E, in maniera anche molto furba, Fabio Grosso l’aveva in fondo studiata e preparata così. Pareva sorprendente il 3-5-2 iniziale della capolista, abituata a dare spettacolo con le tre punte, e pareva strana la panchina di diversi "top" proprio come Insigne, Caso, Moro.

Tutto ribaltato nella ripresa, come a voler illudere il Modena di poter uscire indenne dallo "Stirpe", dove effettivamente quasi nessuno era riuscito. Fino a quel momento, parliamo del 65’, minuto della rete di vantaggio casalinga, il Modena scelto da Tesser (con Giovannini confermato) si rendeva pericoloso con una conclusione dell’ex Carpi, ringraziava Gagno per un miracolo su Borrelli ma poi teneva testa non lasciando sbocco sulle fasce e nella profondità, nelle quali il Frosinone sarebbe andato a nozze. A centrocampo Gerli e Gargiulo giocano con una certa libertà, viene a mancare Falcinelli oggettivamente troppo lontano dalla porta e più preoccupato di portare a termine i personali compiti difensivi. Anche Diaw fa quel che può, ma difficile fare più di qualche sportellata e di un tiro, ad inizio ripresa, che poteva comunque essere sfruttato meglio. Poi, beh, entrano quei due e le cose cambiano. Ponsi e Coppolaro passano dalle certezze del primo tempo agli spaventi del secondo, e l’intero reparto canarino inizia a soffrire. Da un traversone dalla sinistra di Caso nasce l’1-0, Silvestri manca un intervento efficace e la sfera finisce sul mancino di Insigne: Gagno è trafitto e i 10.000 dello "Stirpe" quasi si tolgono un peso. A quel punto, il Modena incassa il colpo e nemmeno tre minuti più tardi, il Frosinone fa vedere quanto sia forte sul contropiede approfittando di un altro momento di "down" a centrocampo dove qualche incomprensione di troppo tra Magnino e compagni innesca Mulattieri. Quest’ultimo, tra i migliori, serve in profondità Caso, altro mancino e altra rete. Tesser, poco soffisfatto degli attaccanti, li cambia tutti.

Entrano Tremolada, Bonfanti e Strizzolo (prove di 4-3-1-2). Forse una reazione più veemente era lecita aspettarsela, seppur sul sinistro di Bonfanti arrivi una pericolosa chance. Ma è solo a 5 dal termine che Strizzolo riapre il match con la sua prima rete in maglia gialla e questo è sicuramente un buon segnale. Il tempo è poco ma il Modena decide di provarci fino al fine. Al 93’, Duca lascia che il gelo cali allo "Stirpe" quando il suo destro al volo da fuori area rischia di regalare un pari clamoroso al Modena. Qualche centimetro più giù e... ma tant’è. "Peccato" si può dire, è concesso. Certo è che l’anno nuovo lascia in dote alcuni risultati non troppo positivi e il solito dato negativo sulle reti incassate (30), sempre troppe. Ma, basterà vincere sabato con il Cosenza per tornare a cambiare nuovamente prospettiva.

Alessandro Troncone