Modena batte Cisterna e rafforza il terzo posto

di Alessandro Trebbi

Un Lagumdzija rinato rispetto alle ultime prestazioni, un Rinaldi determinante per due set, un Bruno esemplare in difesa e non solo, un Earvin Ngapeth ancora in enorme difficoltà in prima linea, i tanti errori di Cisterna. Sono questi gli ingredienti dell’allungo di Modena sul quarto posto, grazie ai punti persi in giro da Civitanova e Piacenza e al proprio dovere compiuto col brivido contro la Top Volley Cisterna, con l’1-3 maturato dopo due set e mezzo sempre in controllo e una seconda metà di match di paura, col quarto parziale conquistato grazie a una fiammata finale da campioni. La classifica sorride ora, col +5 sul quarto posto e Trento ancora a pari punti. La partita. Modena inizia il match sicura di mantenere saldamente la propria terza posizione, con l’ambizione di raggiungere di nuovo Trento al secondo posto e mettere cinque punti tra sé e la quarta e quinta. Formazioni annunciate all’inizio, con Soli che preferisce Bayram a Kaliberda e Giani che si affida ai soliti sette. Parte più forte Modena, ma è solo l’ace di Rinaldi che vale il 16-18, poi finalmente un rigore a segno (Ngapeth) per il 17-20. Un Lagumdzija più convinto segna il 19-22 e il 19-23. È l’allungo giusto prima che ancora Lagumdzija chiuda 22-25. Tre errori di Cisterna aprono il secondo set, due di Dirlic (attacco out e invasione) e uno di Rossi: 3-7 Modena, con Soli che inserisce Kaliberda per Sedalcek. Una difesa di piede di Ngapeth viene trasformata da Rinaldi per il 6-10 che diventa 6-11 ancora con Rinaldi. Cisterna cambia anche Bayram con Gutierrez, ma a muro inizia a pasticciare e la Valsa Group ne approfitta per il +6. Proprio il neo entrato Gutierrez però ricuce prima che Lagumdzija riesca a cambiare e Rinaldi con l’ace ristabilisca il +4. Un’eccellente attitudine difensiva di Bruno porta al 19-23. Lì improvvisamente Modena s’inceppa, Ngapeth si fa murare, Rinaldi sbaglia in pipe poi si rifà in pallonetto per il 22-24. L’errore al servizio di Dirlic dice 23-25. Stankovic mura Dirlic a inizio terzo per il nuovo break corroborato dall’ennesimo errore di una Top Volley fallosissima per il 10-13 che diventa 10-14 con Stankovic. I gialloblù però non uccidono il set, Gutierrez fa 17-17 poi Sedlacek con l’ace sorpassa 18-17 e ancora un muro su Ngapeth vale il 19-17. La Valsa Group ha perso completamente la capacità di mettere palla a terra: 25-20 da 10-14, con un parziale incredibile di 15-6 per Cisterna nel momento in cui Modena sembrava averla vinta.

Modena parte confusa nel quarto ma va ancora 10-14 e ancora si fa recuperare sbagliando con Ngapeth e Lagumdzija (-1), sempre sul servizio di Sedlacek. Addirittura ci deve pensare Bruno. Sembra la fotocopia del set precedente, Gutierrez allunga 18-17. All’ace di Gutierrez (20-18), risponde quello di Lagumdzija (20-20), prologo a una fiammata con Stankovic che mura Sedlacek per il 20-21 e Lagumdzija che segna l’altro ace per il 20-22. Il break è quello giusto: chiude Ngapeth 23-25.