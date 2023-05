Modena batte i Tigers e sogna la promozione

Serie D maschile: gara-1 di finale è di Modena Basket (Nasuti 16, Gentile 12, Casu e Mantovani 10, Berni 8, Twum 7, Mengozzi 6, Mancin 4, Ayiku e Proli 2), che batte i Tigers di Villa Verucchio (Polverelli 28, Zannoni 23) con il punteggio di 77-66. Partita condotta dai modenesi per tutto l’arco dei quaranta minuti; la difesa locale funziona specialmente in un primo tempo caratterizzato dai soli 23 punti concessi ai viaggianti. Nei secondi 20’, la zona dei Tigers propizia palle perse, e le tre triple di Polverelli tengono a galla i ragazzi di coach Amadori, che rimangono attaccati nel punteggio a 3’ dal gong (-7). Nei minuti finali poche sono le emozioni in fase realizzativa, con Mantovani che sigilla dalla lunetta il referto rosa. Per Mo.ba buona prova di Nasuti (nonostante qualche persa di troppo), ben supportato dal duo Casu-Mengozzi. La serie, ora, si trasferirà in terra romagnola per il secondo atto, in programma venerdì sera alle ore 21:15, con Modena che avrà il primo ’match-point’ per il salto di categoria.