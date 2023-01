Modena Cavezzo apre a Massa il 2023 e punta al successo dopo due ko di fila

Riparte oggi alle 15,30 dalla sfida sul campo del Massa penultimo la marcia del Modena Cavezzo nella 2ª di ritorno di A2. I gialloblù vengono da 2 ko di fila con Genzano e Viterbo che li hanno fatti scendere al 6° posto, ma il 2022 rimane più che soddisfacente, come conferma coach Nunzio Checa. "L’accesso playoff al primo anno di A2 – ha spiegato – è stato un ottimo risultato, lottando alla pari con la Samp in semifinale. Fare 25 punti nella prima parte del campionato è un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa. Ora ci attende un ritorno difficile. Il sorteggio di Coppa col Todis è molto complicato, ci proveremo. Massa? La classifica non inganni, hanno appena cambiato allenatore e nessuno se li aspettava penultimi". Il tecnico recupera El Madi e Brasesco, ancora out Dudu Costa, recuperabili ma non al meglio Aieta e Barbieri. Le altre: Lazio-Cus Molise, Italpol-Ap, Viterbo-Genzano, Mantova-Cesena, Todis-Eur, Roma-Prato, rip, Hornets. Clas. Todis 40, Genzano 39, Cesena 32, Viterbo 28, Hornets 26, Mantova e Modena Cavezzo 25, Cus Molise e Lazio 20, Roma 17, Italpol 16, Ap ed Eur 11, Massa 6, Prato 4.

d. s.