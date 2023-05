Modena Cavezzo beffato in Puglia L’obiettivo A2 Elite slitta ancora

Non basta una gara tutto cuore al Modena Cavezzo, che dopo il 3-3 casalingo esce sconfitto 7-6 ai supplementari da Giovinazzo nel ritorno del primo turno play-in per l’A2 Elite e ora dovrà conquistare la nuova categoria nella seconda sfida (sabato 13 e 20) contro una fra Leonardo Cagliari e Cormar Reggio Calabria, che si affrontano oggi alle 15 dopo il successo 6-5 dei sardi in Calabria. Il Giovinazzo la sblocca al 4’ con Jander ma i gialloblù la ribaltano: al 9’ Aieta per Barbieri che infila il pari, poi al 17’ il salvataggio di Lefons dà il la a un contropiede con Barbieri che vede il rimorchio di Aieta per il 2-1. A 20 secondi dal fischio è Fermino in tap in a risolvere una mischia con il 2-2. Se possibile la ripresa è ancora più bella, con Lefons che dopo 9 secondi trova il 3-2 dopo la stoccata di Aieta. Ma dopo 40 secondi i pugliesi sfondano a sinistra con Silon (3-3), poi al 3’ Jander di punta buca Vezzani per il 4-3. I gialloblù spingono a caccia del pari, ma subiscono il 5-3 con la rifinitura di Silon e il tocco a porta vuota di Fermino al 9’. Finita? Nemmeno per sogno, negli ultimi 4’ Checa si gioca il portiere di movimento e fa bingo: Aieta accorcia con una bordata in area e poi Brasesco rifinisce per il 5-5 di Amarante. In un finale infuocato arriva il secondo giallo a Lefons a 80 secondi dalla fine, ma è Amarante ad avere la palla per evitare i supplementari calciando alto. Nel primo overtime una magia di Aieta dalla linea di fondo con una puntata nel sette firma il clamoroso 6-5 gialloblù, ma nel secondo supplementare a 1’ dalla fine arriva il 6-6 pugliese e a 5 secondi dalla fine Jander firma l’atroce beffa con il 7-6 che costringe la squadra di Checa al secondo turno.

Altre. Nella Coppa di C2 si fermano ai quarti Cus More e Nonantola: i ’cussini’ a Gatteo vanno sul 2-0 con Galletta e Greghi, ma nei 20’ finali subiscono il sorpasso (3-2) e Galletta a 10 secondi dalla fine fallisce il rigore dei supplementari; i nonantolani cedono 3-1 in casa all’Onlysport Alfonsine. Nei playoff di Serie D l’Emilia Futsal batte 1-0 il Sant’Ilario e accede alla finale di sabato 13 sul campo dello Shqiponja.

d.s.