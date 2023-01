Modena Cavezzo contro il Todis cerca l’impresa in Coppa di A2

Secondo impegno ravvicinato nella capitale per il Modena Cavezzo Futsal, reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata sabato sul parquet della Roma e in campo già oggi (ore 14,30) al PalaTorrino per sfidare la corazzata Todis Lido di Ostia, negli ottavi di finale della Coppa Italia di A2. Si gioca in gara secca (due tempi supplementari da 5’ ciascuno e rigori in caso di parità) ma per la truppa di Checa è una sfida tutta in salita, contro la seconda forza del campionato, che poi sabato farà visita al PalaCavezzo per la 5^ di ritorno di A2. Una sorta di "mission impossible" per i gialloblù, che sono reduci da 4 sconfitte di fila in campionato e sono scivolati fuori dalla zona playoff, considerata la caratura dell’avversario e soprattutto le tante assenze: Dudu Costa, che sabato nel riscaldamento ha sentito un "tirotto" e ha giocato solo nel finale, non verrà rischiato, fuori anche Aieta per una distorsione alla caviglia, mentre El Madi è in dubbio per motivi lavorativi. Fra i pali torna invece Vezzani dopo un turno di riposo forzato di sabato per essere certi di fargli scontare una vecchia squalifica. Chi passa il turno se la vedrà poi il 15 febbraio nei quarti con la vincente della sfida fra Olimpia Verona e Manfredonia, che scenderanno in campo mercoledì 1 febbraio alle 19 in Veneto. Le altre sfide degli ottavi di oggi sono Pirossigeno Cosenza-Pordenone (15), Cesena-Viterbo (19,30), Genzano-Futura (18), Sala Consilina-Itria (19), Mestre-Giovinazzo e Leonardo-Lecco (18).

Davide Setti