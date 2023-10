Modena Cavezzo e Sassuolo in campo, tutti i match della giornata

Con il pass del 2° turno di Coppa Divisione in tasca (la gara di Cesena è stata posticipata a mercoledì 18 alle 20,30), il Modena Cavezzo gioca oggi alle 16 la prima casalinga in A2 Elite ospitando la Nuova Comauto Pistoia, diretta concorrente per la salvezza che al debutto è stata travolta in casa 9-1 dallo Sporting Altamarca. I gialloblù di Sapinho a breve avranno dal Giudice i 3 punti a tavolino dopo il ko 5-2 sul campo del Fossano visto che i piemontesi hanno schierato uno squalificato e sognano di volare a punteggio pieno, anche se il tecnico oggi deve fare a meno di El Madi e del portiere Vezzani espulsi in Piemonte, mentre potrebbe recuperare Amarante.

In Serie C1 nella 4^ giornata riflettori sul big match del PalaReno di Sant’Agostino, dove alle 14,30 il Sassuolo (3 risultati utili di fila) gioca sul campo della capolista X Martiri che guida il girone a punteggio pieno col Faenza a +5 sui neroverdi. In trasferta anche il Montale, che dopo aver conquistato il primo successo gioca alle 15 a Imola contro i Rossoblù Imolese che li affianca in classifica a quota 3. In Serie C2 (3^ giornata) si gioca il primo derby stagionale a Ravarino (ore 15) fra la Pro Patria San Felice seconda a -1 dallo Shqiponja e l’Emilia Futsal che insegue a quota 4. Promette spettacolo anche la sfida delle 15 fra Nonantola e Saturno Guastalla, che affiancano i sanfeliciani nel folto gruppo al secondo posto a quota 6. In Serie D, infine, nella 3^ giornata la Virtus Cibeno ancora senza successi (un punto) riceve alle 15 alla Vallauri il Carpaneto, mentre lo United Carpi ha giocato ieri sera l’anticipo col Celtic.

Davide Setti