Modena Cavezzo, tegola Barbieri Oggi sfida in casa al fanalino Prato

Dopo oltre un mese il Modena Cavezzo torna nel suo impianto oggi alle ore 15,30 per ospitare il fanalino Prato nelle terz’ultima di A2. I toscani (4 punti in 23 gare) ieri mattina hanno saputo di essere già salvi, visto che la Divisione ha azzerato le retrocessioni nel girone "B" visto il ritiro di Ascoli e Aversa durante la stagione. I gialloblù invece vogliono una scossa (solo un successo nelle ultime 11 gare) in previsione della post season: con i playoff per la A ormai sfumati, la truppa di Checa è decima e al 99% giocherà quelli per entrare nella nuova A2 Elite con le squadre dal 7° all’11° posto, visto il +8 sull’Eur 12° a 3 gare dalla fine. Ma la rosa è ancora all’osso: oltre a Dudu Costa out Amarante e Barbieri (caviglia) che rischia di aver concluso la stagione.

Regionali. Ferma per sosta la Serie D, chiusa la regular season di C1 e C2, ieri sono uscite le date della post season dei regionali. In C1 la semifinale playoff Faenza-Sassuolo si gioca sabato 15 alle 15, chi vince il 22 gioca la finale sul campo del Forlì, in C2 sabato 15 si giocano le semifinali playoff Mader-Cus MoRe e Guastalla-Ponte Rodoni, poi il 22 la finale, sempre si gioca anche il 15 anche il playout gara secca Sassoleone-Nonantola (campo da definire) per evitare la D.

d. s.