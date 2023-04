Modena-Cavezzo, ultimo viaggio a Roma

Penultima di regular season oggi alle 16 in A2 per il Modena Cavezzo, già qualificato ai playoff per la Serie A2 Elite della prossima stagione. I gialloblù sono di scena al Pala Levante di Roma sul campo dello Sporting Hornets nell’ultima delle 7 trasferte nel Lazio che il girone ’B’ metteva di fronte alla squadra di Checa, appaiata proprio ai capitolini al nono posto: chi vince può anche dare la caccia all’ottava piazza occupata ora a +3 dalla Roma, di scena a Cesena. Il tecnico però deve fare a meno ancora di Dudu Costa e Barbieri e si affiderà come settimana scorsa a tanti giovani.

Le altre gare: Cus Molise-Todis, Genzano-Mantova, Eur-Massa, Cesena-Roma, Lazio-Italpol, Prato-Viterbo.

Classifica: Genzano 65, Todis 62, Cesena 45, Mantova 42, Lazio 40, Viterbo 39, Cus Molise 35, Roma 34, Modena Cavezzo e Hornets 31, Italpol 24, Eur 20, Massa 9, Prato 4.

d.s.